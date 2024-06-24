مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
إستاكوزا
بوستر فيلم إستاكوزا

لممارسة البلطجة.. الحكم 7 سنوات على أحد أبطال فيلم"إستاكوزا" لأحمد زكي

عاقبت محكمة مصرية، المتهم "تامر البرعي" بالحبس لمدة 7 سنوات وتغريمه مليون جنيه، لإدانته بممارسة أعمال البلطجة واستعمال القوة بواسطة الأسلحة وإرهاب المواطنين

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

هل تتذكرون فيلم "إستاكوزا" بطولة الفنان المصري أحمد زكي؟ عاد اسم الفيلم الشهير مجددا اليوم الاثنين إلى الساحة بعد أن عاقبت محكمة مصرية، المتهم "تامر البرعي" في القضية رقم 13798 لسنة 2024، بالحبس لمدة 7 سنوات وتغريمه مليون جنيه، لإدانته بممارسة أعمال البلطجة واستعمال القوة بواسطة الأسلحة وإرهاب المواطنين.

المتهم تامر البرعي قد تمت الاستعانة به لتأدية عدد من المشاهد فى فيلم "استاكوزا " أمام الفنان الراحل أحمد زكي.

المتهم
المتهم
مادة اعلانية

وقامت النيابة العامة بالسنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية المصرية بتنفيذ العقوبة على المتهم فور النطق بالحكم عليه من المحكمة.

وترجع وقائع القضية رقم 3798 لسنة 2024 جنح السنبلاوين، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "تامر البرعي" مسجل خطر وسبق اتهامه في 22 قضية للمحاكمة لقيامه وآخرين مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد أحد المواطنين وأسرته وذلك بقصد ترويعه والإضرار بممتلكاته وكان من شأن إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، وإلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو المساس بحريته الشخصية، كما أسند أمر الإحالة للمتهم حيازة سلاح أبيض سنجة وحيازة أداة شومة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مناظرة سوناك وستارمر تتحول إلى التلاسن.. و"العمال" يواصل التقدم على "المحافظين" مناظرة سوناك وستارمر تتحول إلى التلاسن.. و"العمال" يواصل التقدم على "المحافظين"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط