لممارسة البلطجة.. الحكم 7 سنوات على أحد أبطال فيلم"إستاكوزا" لأحمد زكي

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هل تتذكرون فيلم "إستاكوزا" بطولة الفنان المصري أحمد زكي؟ عاد اسم الفيلم الشهير مجددا اليوم الاثنين إلى الساحة بعد أن عاقبت محكمة مصرية، المتهم "تامر البرعي" في القضية رقم 13798 لسنة 2024، بالحبس لمدة 7 سنوات وتغريمه مليون جنيه، لإدانته بممارسة أعمال البلطجة واستعمال القوة بواسطة الأسلحة وإرهاب المواطنين.

المتهم تامر البرعي قد تمت الاستعانة به لتأدية عدد من المشاهد فى فيلم "استاكوزا " أمام الفنان الراحل أحمد زكي.

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وقامت النيابة العامة بالسنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية المصرية بتنفيذ العقوبة على المتهم فور النطق بالحكم عليه من المحكمة.

وترجع وقائع القضية رقم 3798 لسنة 2024 جنح السنبلاوين، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "تامر البرعي" مسجل خطر وسبق اتهامه في 22 قضية للمحاكمة لقيامه وآخرين مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد أحد المواطنين وأسرته وذلك بقصد ترويعه والإضرار بممتلكاته وكان من شأن إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، وإلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو المساس بحريته الشخصية، كما أسند أمر الإحالة للمتهم حيازة سلاح أبيض سنجة وحيازة أداة شومة.