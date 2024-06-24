عمرو يوسف عن تصوير "ولاد رزق 3" بالرياض: شوارع بأكملها أُغلقت

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يعيش الفنان عمرو يوسف حالة من النشاط الفني والسعادة بعد تصدر فيلميه "ولاد رزق 3" و"شقو" إيرادات السينما في موسمي عيد الأضحى ومن قبله عيد الفطر. وفي حديثه مع "العربية.نت"، أعرب عمرو يوسف عن سعادته الغامرة بهذا التربع وعن المجهود الكبير الذي بذلوه خلال العمل، كما كشف عن كواليس التصوير في العاصمة السعودية الرياض والإنتاج الضخم للفيلم، وتطور شخصية "ربيع" التي يؤديها في أجزاء الفيلم الثلاثة خلال العشر سنوات الماضية. كما تحدث عن العلاقة التي تجمعه بالفنان أحمد عز والمواقف الكوميدية التي جمعته بالفنانة أسماء جلال، وسر غياب الفنانين أحمد الفيشاوي وأحمد داوود عن العمل، وأيضًا جديده خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الفنان عمرو يوسف عن سعادته الكبيرة بالنجاح الساحق الذي حققه فيلمه "ولاد رزق 3" وتحقيقه إنجازا جديدا بدخوله قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وشكر الجمهور على ثقتهم فيهم وإيمانهم بسلسلة أفلام "ولاد رزق" وعالمهم الذي يحقق نجاحات يومًا بعد يوم في دور العرض السينمائية في مصر وكل أنحاء الوطن العربي.

وأضاف عمرو يوسف أنهم بذلوا مجهودًا جبارًا خلال العمل على الفيلم، "فكل الفريق كان يبذل ما بوسعه من أجل الفيلم، فهذا عمل جماعي ليس فقط للممثلين أحمد عز وآسر ياسين وكريم قاسم وعلي صبحي وغيرهم، بل كل الفريق خلف الكاميرات بقيادة المخرج العبقري طارق العريان الذي لا يترك تفصيلة ولو صغيرة إلا ويهتم بها، وقد حرصوا على هذه الدقة من أجل خروج الفيلم بنفس مستوى الجزء الأول والجزء الثاني اللذين تعلق بهما الجمهور كثيرًا".

وأكد عمرو يوسف أنهم حرصوا خلال الفيلم على تأدية معظم مشاهد الأكشن بنفسهم وتطلب ذلك منهم مجهودًا بدنيًا كبيرًا، خصوصًا مع الإنتاج الضخم للفيلم الذي رعته هيئة الترفيه السعودية، لذا وجّه لهم الشكر، مضيفاً بالقول: "بالطبع كان التصوير متعبًا جدًا" حيث أمضوا فيه وقتا طويلا حتى يخرج بهذا الشكل المبهر الذي ظهر للناس على الشاشة، "فمن كثرة إعجاب الناس بالفيلم شاهدوه لأكثر من مرة"، بحسب قوله.

ووجه عمرو الشكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ على دعمهم الكبير لفيلم "ولاد رزق 3"، حيث قال إن هذا الدعم ليس مالًا فقط، فلقد أغلقوا شوارع بأكملها أثناء التصوير في الرياض وقاموا بتكسير العديد من العربيات، فقد كان هذا الدعم مطلقا لهذا ظهر بصورة مختلفة تمامًا.

وعن شخصية ربيع التي يجسدها عمرو يوسف خلال سلسلة "ولاد رزق"، قال إنه و"ربيع" كبرا معًا وتطورت شخصياتهما، فالشخصية التي عمل عليها في عام 2014 خلال أول جزء أحبها كثيرًا، فقد أحب "ربيع" بطيبته وشقاوته وعصبيته وكل المؤثرات في شخصيته ومتغيراته وبالتأكيد مثلما تطورت شخصية "ربيع" خلال العشر سنوات، تطور أداء عمرو يوسف أيضًا واختلف، فهو يؤمن بالاجتهاد، والممثل الجيد عليه أن يذاكر ويطور من أدائه ولا يقف في مكانه وإلا لن يحقق شيئًا.

وأضاف عمرو يوسف أنهم خلال الفيلم يحاولون تقريب شخصيات العمل إلى الواقع فتكون قريبة من الجمهور، فتصبح من لحم ودم وكأنها من الشارع كي يتفاعلوا معها ويشعروا بقربها منهم ويصدقونها، "فالواقعية هي أقرب طريق لقلوبهم وهذا ما يحدث مع شخصية ربيع خلال الجزء الثالث"، فقد عملوا كثيرًا على تطوير الشخصيات كي تكون مختلفة وتناسب عالم "ولاد رزق" الذي أحبه الجمهور.

وأكد عمرو يوسف أن كل المشاهد في "ولاد رزق 3" صعبة فلا يستطيع تحديد مشهد بعينه لأنهم صوروا معظم مشاهد الأكشن بأنفسهم وقد استعدوا جسمانيًا قبل التصوير، ولكن كواليس الفيلم رغم مشقتها إلا أنها كانت رائعة واستمتعوا كثيرًا خلال العمل وعودة عالمهم المحبوب، كما أنهم كانوا يصورون بعض المشاهد في الشتاء وهم يرتدون ملابس صيفية، وأيضًا في الصيف وهم يرتدون ملابس شتوية وتلك كانت مشقة أخرى.

وعن تشابه الأكشن في فيلميه "ولاد رزق3 " و"شقو"، قال عمرو يوسف إنه لا يوجد تشابه ولا تعارض في تقديم الأكشن في أفلامه طالما كل فيلم مختلف عن الآخر وكل فيلم له زاويته، لذا فهو لا يمانع أن يقدم أكثر من عمل أكشن وقد قدم سابقًا دراما ورومانسية وإثارة، كما أنه سعيد بأنه تصدر إيرادات العيدين بأفلامه حيث حقق "شقو" أعلى إيرادات في موسم عيد الفطر المبارك، لذا لا يوجد من هو أسعد منه.

وأكد عمرو عن الكيمياء التي تجمعه بالفنان أحمد عز والتي يراها الجمهور على الشاشة، فهو يحبه ويحترمه ويعتبره أخا له، فهو ممثل محترف. كما تحدث عن الفنانة أسماء جلال ومشاهده معها وهي مليئة بالكوميديا والضحك حتى إنهم كانوا يوقفون التصوير بسبب الضحك، فهي فنانة لديها كاريزما مختلفة.

أما عن غياب النجوم أحمد داوود وأحمد الفيشاوي، فقال عمرو إنهم بالتأكيد افتقدوا وجودهم خلال العمل ولكن بسبب انشغالهم في تصوير أعمال أخرى فقد اعتذروا عن العمل ويتمنى عودتهم بالطبع في حال قدموا أجزاء جديدة من السلسلة.

وعن الهجوم الذي يتعرض له الفيلم بسبب المشاهد الجريئة، قال عمرو إنهم يستعرضون حياة الأبطال وبيئتهم التي نشأوا فيها، فظهور الراقصات أو غيره هو من طبيعة عالمهم، وهذه سمة أساسية في عالم "ولاد رزق".

وأكد عمرو أنه يقرأ حاليًا العديد من السيناريوهات في السينما والدراما ولم يستقر حتى الآن على أي عمل ولكنه بالطبع فور اختياره يعلن ذلك للجمهور.