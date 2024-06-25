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ألفت إمام
ألفت إمام

تزوجت سراً وترفض الإنجاب.. فنانة مصرية: لم أندم أبداً

أسرار لأول مرة تكشفها الفنانة ألفت إمام

القاهرة - العربية.نت
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لأول مرة، تكشف الفنانة المصرية ألفت العديد من الأسرار والتفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية في لقاء تلفزيوني، أمس الاثنين، وخلال اللقاء أوضحت الفنانة أنها تزوجت سراً، وترفض فكرة الإنجاب، مؤكدة أنها لم تندم على ذلك.

كما بينت الممثلة المصرية سبب إصرارها على الظهور بالشعر الأبيض، وقالت إن السيدات اللاتي يستخدمن الصبغة حتى الآن يصيب شعرهن الضرر، معلقة: "الشعر يموت ويشيخ مع الوقت والعمر، وأنا عايزة أحافظ على الكام شعرة اللي مغطية راسي قبل ما تبقى جلدة راسي ظاهرة".

زوجة ثانية سراً

كما تابعت أنه خلال توقيت معين بحياتها لم تفكر في الزواج، ولكنها قابلت رجلًا خلوقاً ومتديناً متزوجاً من أخرى، ولكن أخفت خبر زواجهما فترة وتزوجت سرا احتراما لزوجته الأولى، بعد اتفاقهما على الأمر، متابعة أنها قررت عدم الإنجاب منه.

وأوضحت ألفت: "لم أندم أبدًا على فكرة عدم رغبتي في الأمومة، والله عوضني من خلال ولاد إخواتي والأهل والأصدقاء، وزواجنا استمر 10 سنوات، ثم حدث انفصال لأسباب متعددة، منها تدخله في عملي وخروجي للتصوير والسفر".

صدمة وفاة والدتها

كما أكدت الفنانة ألفت إمام أن وفاة أمها كانت صدمة كبيرة في حياتها، خاصة أنها كانت في العشرين من عمرها ولم تشبع من حنان الأم، قائلة: "كنت وقتها أصور في دبي مسلسل "زينب" مع المخرج نور الدمرداش، وتلقيت مكالمة هاتفية من والدي يقول لي يا تلحقي أمك يا متلاحقيهاش هيا عايزة تشوفك".

ألفت إمام
ألفت إمام

وأضافت: "وبالفعل بعد مجهود شاق أخدت موافقة بالسفر فورًا للاطمئنان عليها ثم العودة مرة أخرى، ولكني بعد ما وصلت وجدت كراس واللون الأسود في كل مكان وفور رؤية إخواتي ومعرفة خبر وفاة والدتي انهرت وأغمي عليا، وكانت أمي قد توفاها الله، وأراد أبي أن أحضر مراسم الدفن والعزاء".

وتابعت: "مررت بأوقات صعبة وعصيبة جدًا وابتعدت عن كل شيء وعن الفن لمدة عام كامل، كنت أريد أن أكون بجوار والدتي وتأثرت بشدة من فقدانها، وبعد مرور عام ومع تدخل عدد كبير من الأصدقاء داخل الوسط الفني عدت مرة أخرى، وأنا لا أخاف من الموت حاليا وكنت في السابق أخاف منه".

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