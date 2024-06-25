طعن في شرف طليقته.. 3 سنوات سجن لفنان مصري شهير

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قضت الدائرة 13 بمحكمة جنايات القاهرة، مساء أمس الاثنين، في إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم، في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما، بتأييد حكم حبسه 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكما يوم 3 يونيو بالسجن 3 سنوات على الفنان محمد غنيم، في اتهامه بتهديد طليقته بالقتل والسب والخوض في شرفها بسبب خلافات بينهما.

ونسبت النيابة للمتهم محمد غنيم تهديد طليقته بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

سب وقذف وطعن في شرفها

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم محمد غنيم 63 سنة، طبيب بشري وممثل مخلي سبيله، أنه في غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة، هدد المجني عليها رانيا نبيل، كتابة وشفهيا بارتكاب جريمة ضد النفس مهددًا إياها بالقتل وإفشاء أمور خادشة بالشرف، وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء في أمر الإحالة أن محمد غنيم قام بسب وقذف المجني عليها بطريق التلفون، والقنوات التلفزيونية وبث مرئي على شبكة الإنترنت بأن أسند إليها أمورًا لو صدقت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها، وتضمنت تلك الأمور والألفاظ طعنًا في عرضها وخدشًا لشرفها واعتبارها ولسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات.

الجمع بين زوجين

وصرح الفنان محمد غنيم عام 2022 أنه اكتشف أن زوجته رفعت قضية خلع على زوج آخر وهي في عصمته، وأثارت تصريحاته الجدل حينها على مواقع التواصل بشكل كبير.

جدير بالذكر أن محمد غنيم هو طبيب باطنة في الأساس قبل توجهه للتمثيل، حيث شارك في مسلسلات "أهل كايرو" و"الصياد"، ومسلسل "الأسطورة" ومسلسل "لؤلؤ".