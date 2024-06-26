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"اسمي مش إساءة".. أحلام تعلق على فيديو أنغام في المغرب

دبي - العربية.نت
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بعد تعرض الفنانة المصرية أنغام لموقف محرج على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان "موازين" يوم الجمعة الفائت، بعدما نادتها صحافية مغربية باسم الفنانة الإماراتية أحلام، علقت الأخيرة على الأمر.

ففي ردها على بعض التعليقات التي انهالت على منصة "إكس" بعد انتشار الفيديو بشكل واسع، قالت أحلام إن اسمها ليس إساءة لأي أحد أبداً.

وأضافت: "أنا أحلام وهي أنغام، وسبق أنه في أحد المؤتمرات غلطت إعلامية باسمي مع فنانة ثانية ورديت أتشرف ونقطة".

كما أردفت على حسابها في "إكس": "اسمي مش إساءه اسمي تشريف وأكيد مهرجان بقدر وقيمة موازين من دعا اسم كبير مثل أنغام للمشاركة في الليالي لن يقصد الإساءة لها وحروفنا قريبة من بعض وأكرر اسمي ليس إساءة لأي فنان مين ما كان يكون #أحلام #صوت_الخليج اسم مُشّرف".

تمالكت أعصابها

يذكر أنه خلال لقاء لها مع بعض الصحافيين والإعلاميين على هامش مشاركتها في مهرجان "موازين" بالمغرب، رحبت صحافية مغربية بأنغام، إلا أنها أخطأت باسمها، حيث قالت: "أهلاً أحلام" بدل أنغام.

ليسارع زملاؤها بإبلاغها بأن الفنانة التي أمامها هي أنغام، ما جعل الفنانة تشعر بالانزعاج لكنها تمالكت أعصابها وضحكت وهي ممتعضة وأكملت حديثها مع الصحافيين.

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