حسام حبيب ينفي دخول شيرين مصحة نفسية.. ويكشف حالتها

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كشف الفنان حسام حبيب، حقيقة نقل المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى مصحة نفسية للعلاج، بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية، إلا أنه أشار إلى أن الحالة النفسية لها سيئة للغاية، بسبب ما فعله بها شقيقها.

وبعد المداخلة التي قامت بها مؤخراً شيرين عبد الوهاب مع عمرو أديب والتي أكدت من خلالها أن الكلام الذي قاله حسام حبيب عن شقيقها محمد صحيح، حرص حسام بعدها على توجيه رسالة خاصة لشيرين.

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حسام حبيب يوجه رسالة لشيرين

وقال حسام حبيب لـ"ET بالعربي": "أنا طبعا بشكرها أنها وضحت للناس إني كلامي صح، وكمان مبسوط جدا أنها طلعت اتكلمت، مش عشان اتكلمت عني لا خالص، ولكن عشان طلعت وتحررت، لاني عارف الضغط النفسي اللي عليها عامل إزاي".

وأضاف: "والله يكون في عونها، ومتعاطف معاها جدا جدا، وبدعيلها ربنا يكرمها ويوفقها ويعوضها عن كل اللي حصل، وإن شاء الله دي تكون بداية جديدة ليها فيها كل خير يارب".

وعن تداول أخبار مؤخراً تؤكد دخول شيرين عبد الوهاب إلى المصحة من جديد قال حسام حبيب: "كل دا كلام غلط، شيرين كويسة وزي الفل، هي بس حالتها النفسية وحشة بسبب اللي عملوا اخوها فيها".

بيان رسمي من شيرين

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أصدرت مؤخرا بيانا رسميا أكدت فيه استغلال شقيقها محمد لها من خلال توكيل عام رسمي قديم سيطر من خلاله على حساباتها بمواقع التواصل وسلمها لشخص آخر، وقررت أن تقاضيه من خلال بعض التهم الأخرى.

وفاجأت شيرين الجمهور بتسجيل صوتي على الأزمة الأخيرة التي نشبت بين شقيقها محمد وزوجها السابق حسام حبيب، بشأن التسجيلات المسربة للأخير والتي قال خلالها حسام إن أفرادا من أسرة شيرين استغلوها وألحقوا الضرر بها وسيطروا على صفحات التواصل الخاصة بها.

شقيقها يرد

في المقابل، خرج محمد عبد الوهاب شقيق المطربة شيرين عن صمته ليوضح تفاصيل ما حدث له جراء أزماته الأخيرة معها واتهامها له بأنه باعها لشخص آخر وسيطر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب محمد منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفق معه قرار النيابة بحفظ القضية التي حركتها شقيقته ضده.