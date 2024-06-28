مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الفنانة رانيا يوسف 2
الفنانة رانيا يوسف
خاص

فيديو فيلم "خادش" لرانيا يوسف يثير أزمة.. والفنانة توضح

الفنانة المصرية أوضحت للعربية.نت أنها تقدمت بشكوى لمباحث الإنترنت بالقاهرة حول وجود صورتها على غلاف فيديو عبر منصة يوتيوب، روج له صاحب القناة على أنه فيلم جديد لها يحمل اسم " شهوة جسد

القاهرة - خالد الكردي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أزمة جديدة تمر بها الفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد أن انتشر فيديو طويل بعنوان "شهوة جسد" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب ".

وروج أحد الأشخاص المجهولين للمقطع على أنه فيلم جديد لرانيا يوسف، التي تصدرت صورتها الفيديو، حيث بدأ في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتتلقى بعدها الفنانة رسائل من المقربين يخبرونها بما حدث.

رانيا يوسف
رانيا يوسف

شهوة جسد

من جانبها قالت الفنانة رانيا يوسف لـ"العربية.نت"، إنها تلقت العديد من المكالمات والرسائل من بعض الأصدقاء بعد أن شاهدوا صورتها على غلاف الفيديو عبر منصة يوتيوب، وروج له صاحب القناة على أنه فيلم جديد يحمل اسم "شهوة جسد"، وهذا ما أثار استغرابها، متسائلة كيف لشخص يدعى هذا الادعاء ويروج لفيديوهات غير أخلاقية مستخدماً صورتها.

اللجوء إلى القضاء

وأضافت رانيا أنها على الفور توجهت إلى مباحث الإنترنت بالقاهرة وحررت محضرا بالواقعة، وسلمت المسؤولين رابط الفيديو الموجود عبر يوتيوب للتعامل معه والوصول إلى صاحب تلك القناة للتحقيق معه.

وأوضحت الفنانة أنها لم تكتف بذلك بل توجهت أيضا بشكوى رسمية إلى نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي، حتى تتبني النقابة تلك الأزمة ومتابعتها ومحاسبة الشخص الذي فعل ذلك .

أشرف زكي يتوعد صاحب الفيديو

ومن جانبه قال الفنان أشرف زكي إنه بالفعل تقدمت الفنانة بشكوى رسمية للنقابة بسبب استخدام صورتها ووضعها على غلاف الفيديو.

وتعامل مجلس إدارة نقابة الممثلين مع الشكوى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضد صاحب القناة، فضلا عن أن بلاغ النقابة سيكون بجانب البلاغ الذي قدمته الفنانة لمباحث الإنترنت.

"والدته ترفض أداء العمرة بأمواله".. تصريح صادم للمطرب عمر كمال ثقافة وفن "والدته ترفض أداء العمرة بأمواله".. تصريح صادم للمطرب عمر كمال

أحدث أعمال رانيا يوسف

من جانب آخر تعكف حالياً رانيا يوسف على تصوير دورها في مسلسل "سيما ماجي"، مع الفنانة حورية فرغلي وكمال أبو رية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل سيما ماجي

مسلسل سيما ماجي، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، إخراج تامر السعدني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
النازحون تحت القصف الإسرائيلي.. رحلة صمود من أجل حياة بدائية النازحون تحت القصف الإسرائيلي.. رحلة صمود من أجل حياة بدائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط