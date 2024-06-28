فيديو فيلم "خادش" لرانيا يوسف يثير أزمة.. والفنانة توضح

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أزمة جديدة تمر بها الفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد أن انتشر فيديو طويل بعنوان "شهوة جسد" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب ".

وروج أحد الأشخاص المجهولين للمقطع على أنه فيلم جديد لرانيا يوسف، التي تصدرت صورتها الفيديو، حيث بدأ في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتتلقى بعدها الفنانة رسائل من المقربين يخبرونها بما حدث.

شهوة جسد

من جانبها قالت الفنانة رانيا يوسف لـ"العربية.نت"، إنها تلقت العديد من المكالمات والرسائل من بعض الأصدقاء بعد أن شاهدوا صورتها على غلاف الفيديو عبر منصة يوتيوب، وروج له صاحب القناة على أنه فيلم جديد يحمل اسم "شهوة جسد"، وهذا ما أثار استغرابها، متسائلة كيف لشخص يدعى هذا الادعاء ويروج لفيديوهات غير أخلاقية مستخدماً صورتها.

اللجوء إلى القضاء

وأضافت رانيا أنها على الفور توجهت إلى مباحث الإنترنت بالقاهرة وحررت محضرا بالواقعة، وسلمت المسؤولين رابط الفيديو الموجود عبر يوتيوب للتعامل معه والوصول إلى صاحب تلك القناة للتحقيق معه.

وأوضحت الفنانة أنها لم تكتف بذلك بل توجهت أيضا بشكوى رسمية إلى نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي، حتى تتبني النقابة تلك الأزمة ومتابعتها ومحاسبة الشخص الذي فعل ذلك .

أشرف زكي يتوعد صاحب الفيديو

ومن جانبه قال الفنان أشرف زكي إنه بالفعل تقدمت الفنانة بشكوى رسمية للنقابة بسبب استخدام صورتها ووضعها على غلاف الفيديو.

وتعامل مجلس إدارة نقابة الممثلين مع الشكوى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضد صاحب القناة، فضلا عن أن بلاغ النقابة سيكون بجانب البلاغ الذي قدمته الفنانة لمباحث الإنترنت.

أحدث أعمال رانيا يوسف

من جانب آخر تعكف حالياً رانيا يوسف على تصوير دورها في مسلسل "سيما ماجي"، مع الفنانة حورية فرغلي وكمال أبو رية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل سيما ماجي

مسلسل سيما ماجي، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، إخراج تامر السعدني.