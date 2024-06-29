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سلمى أبو ضيف وعريسها
سلمى أبو ضيف وعريسها

قصة حب بدأت في دبي.. سلمى أبو ضيف تكشف عن موعد حفل زفافها

قالت الفنانة المصرية خلال لقاء مع الإعلامي معتز الدمرداش: "قصة حبنا بدأت لما كنا في دبي، وكل حاجة حصلت صدفة، وبنحب بعض"

القاهرة - العربية.نت
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كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف عن موعد إقامة حفل زفافها على رجل الأعمال إدريس عبد العزيز، وذلك بعدما احتفلت مؤخرت بعقد قرانها.

وقالت الفنانة المصرية خلال لقاء مع الإعلامي معتز الدمرداش: "قصة حبنا بدأت لما كنا في دبي، وكل حاجة حصلت صدفة، وبنحب بعض".

وتابعت: "حفل الزفاف هنعمله السنة الجاية لأن أنا وهو مشغولين الفترة دي، وكتبنا كتابنا عشان كنا عايزين نفرح ومأزمناش الدنيا".

عقد قران سلمى أبو ضيف

وكانت سلمى أبو ضيف قد احتفلت بعقد قرانها قبل أسبوعين، حيث جاء عقب مرور 27 يوما على إعلان سلمى أبو ضيف خطبتها في 15 مايو الماضي، واقتصر حفل عقد القرآن على حضور أصدقاء العروسين وسط أجواء عائلية.

سلمى أبو ضيف بفستان الزفاف
سلمى أبو ضيف بفستان الزفاف

وشاركت أبو ضيف جمهورها ببعض الصور من جلسة التصوير بفستان الزفاف، وصور من عقد القران داخل المنزل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل "إنستغرام".

حفل بسيط وفستان لمصمم عالمي.. سلمى أبو ضيف تحتفل بزفافها مصر حفل بسيط وفستان لمصمم عالمي.. سلمى أبو ضيف تحتفل بزفافها

وكتبت سلمى: "تزوجت إلى رجل أحلامي الحمد لله"، وأضافت "كان أهم يوم في حياتي، الذي جمعني بنصفي الثاني وروحي إدريس".

وارتدت أبو ضيف فستان زفاف أبيض رقيقا من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد الأخيرة لفساتين زفاف خريف وشتاء 2024، ووجهت أبو ضيف شكرها إلى مراد قائلة "الفستان أكثر مما تخيلت ..شكرا لك.. لم يسبق لي أن ارتديت شيئا جميلا مثل هذا الفستان".

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