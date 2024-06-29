قصة حب بدأت في دبي.. سلمى أبو ضيف تكشف عن موعد حفل زفافها

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كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف عن موعد إقامة حفل زفافها على رجل الأعمال إدريس عبد العزيز، وذلك بعدما احتفلت مؤخرت بعقد قرانها.

وقالت الفنانة المصرية خلال لقاء مع الإعلامي معتز الدمرداش: "قصة حبنا بدأت لما كنا في دبي، وكل حاجة حصلت صدفة، وبنحب بعض".

وتابعت: "حفل الزفاف هنعمله السنة الجاية لأن أنا وهو مشغولين الفترة دي، وكتبنا كتابنا عشان كنا عايزين نفرح ومأزمناش الدنيا".

عقد قران سلمى أبو ضيف

وكانت سلمى أبو ضيف قد احتفلت بعقد قرانها قبل أسبوعين، حيث جاء عقب مرور 27 يوما على إعلان سلمى أبو ضيف خطبتها في 15 مايو الماضي، واقتصر حفل عقد القرآن على حضور أصدقاء العروسين وسط أجواء عائلية.

وشاركت أبو ضيف جمهورها ببعض الصور من جلسة التصوير بفستان الزفاف، وصور من عقد القران داخل المنزل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل "إنستغرام".

وكتبت سلمى: "تزوجت إلى رجل أحلامي الحمد لله"، وأضافت "كان أهم يوم في حياتي، الذي جمعني بنصفي الثاني وروحي إدريس".

وارتدت أبو ضيف فستان زفاف أبيض رقيقا من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد الأخيرة لفساتين زفاف خريف وشتاء 2024، ووجهت أبو ضيف شكرها إلى مراد قائلة "الفستان أكثر مما تخيلت ..شكرا لك.. لم يسبق لي أن ارتديت شيئا جميلا مثل هذا الفستان".