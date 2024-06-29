على MBC1 و"MBC مصر.."بيت السعد" برنامج جديد للشقيقين عمرو وأحمد سعد

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برنامج المنوعات الترفيهي الجديد "بيت السعد" من تقديم النجمين عمرو سعد وأحمد سعد، وإخراج محمد سامي، على قناتي MBC1 و"MBC مصر، البرنامج الذي يُعد الأضخم من نوعه في المنطقة، ويستضيف نخبة من نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة، تتضمن غناءً وتمثيلاً وحوارات جادة وعفوية.

وفي كل حلقة يستقبل مقدما البرنامج عمرو سعد وأحمد سعد ضيفاً جديداً يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية مختلفة، ويستمعان إلى رأيه في عدد من المواضيع، إضافةً إلى فقرات متنوعة يستعرض خلالها النجم - الضيف بعض مهاراته ومواهبه، فضلا عن فقرات أخرى تكشف النقاب عن تفاصيل من حياته وبداياته وتتوقف عند أحداث كان لها أثر كبير في مسيرته.

وفيما تعتمد معظم فقرات البرنامج على الحوارات العفوية المرتجلة بين ثلاثة نجوم على نحوٍ ودّي يُبرز الجوانب الطبيعية لشخصيات النجوم ومضيفَيْهما، يتضمن "بيت السعد" أغاني يسمعها الجمهور للمرة الأولى إذ يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، في موازاة مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه برفقة موسيقى تصويرية مصاحبة.

جدير بالذكر أن النجوم المرتقبين الذي سيطلّون في الحلقات الـ 12 الأولى من البرنامج هم: أحمد حلمي، ويسرا، ومحمد هنيدي، وأحمد السقا، ومنة شلبي، وإليسا، ومي عمر، ونادين نجيم، والشاب خالد، وأحمد فهمي، وأبلة فاهيتاـ إبراهيم الحجاج.

يُعرض برنامج "بيت السعد" على MBC1 ابتداءً من 3 يوليو، كل أربعاء في تمام الساعة 11 ليلاً بتوقيت السعودية، و"MBC مصر" ابتداءً من 6 يوليو، كل سبت 09:00 ليلاً بتوقيت القاهرة.