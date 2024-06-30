رمضان يتراجع عن اعتذاره.. "أوامر بإقامة حفل موازين"

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بعد اعتذاره عن إحياء حفله في مهرجان موازين على خلفية خبر وفاة الأميرة للا لطيفة والدة ملك المغرب محمد السادس وزوجة الملك الحسن الثاني، عاد النجم المصري محمد رمضان ليؤكد أن الحفل مازال قائماً.

فقد أعلن الفنان المصري محمد رمضان، إحياء حفل ختام مهرجان موازين في المغرب، المقرر إقامته مساء السبت، بعد اعتذاره عن الحفل في البداية بسبب وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس.

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فقد نشر صاحب "نمبر ون" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، قال فيه: "بعد فيديو اعتذاري لإدارة مهرجان موازين، لعدم قدرتي على إقامة حفل الختام الليلة، تواصلت إدارة المهرجان معي".

كما أضاف الفنان المصري، أن هناك أوامر بإقامة الحفل وعدم إلغائه، وتنفيذًا لتلك الأوامر، الحفل قائم في موعده الليلة في ساحة النهضة.

وكان محمد رمضان نشر فيديو، قدم فيه التعازي لملك المغرب محمد السادس، وشعب المغرب، في وفاة والدة ملك المغرب، وقال في المقطع الذي حذفه: "بعتذر لإدارة مهرجان موازين وجمهوري لعدم استطاعتي إقامة حفل اليوم نظرا لحالة الحداد".

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي، أعلن السبت، وفاة والدة الملك محمد السادس، الأميرة لطيفة حمو، عن عمر يناهز الـ 78 عامًا، وهي أرملة ملك المغرب السابق الحسن الثاني.