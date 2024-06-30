مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ياسمين عبدالعزيز - صورة من حسابها على انستغرام

ياسمين عبدالعزيز في أحدث ظهور.. فيديو يوضح خسارة وزنها

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو لها يوضح خسارتها للوزن، حيث ظهرت وهي تمارس الرياضة داخل الجيم.

جديد امتحان الفيزياء بالثانوية في مصر.. تحقيق وقرار وزاري مصر جديد امتحان الفيزياء بالثانوية في مصر.. تحقيق وقرار وزاري

وكتبت على فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، معلنة عودتها للنادي الرياضي قائلة: "عدت مرة أخرى"، لتعلق زميلتها آيتن عامر : "عاش يا وحش".

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تمارس عددا من التمارين الرياضية الشاقة، وتحمل الأوزان داخل إحدى صالات الجيم، ويظهر عليها خسارة الوزن واللياقة البدنية الواضحة.

عودة النشاط الفني

وقررت ياسمين عبد العزيز العودة إلى نشاطها الفني بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث تعود إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب عن الموسم الماضى، كما تحضر للعودة إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة، لتكسر غيابها بفيلم جديد تعاقدت على بطولته مع المنتج أحمد السبكي ويكتبه خالد جلال الذي تعاون معه في معظم أفلامها، ومن المقرر التعاقد مع مخرج وترشيح الأبطال خلال الأسابيع المقبلة.

وتعاقدت الفنانة مؤخرا على تقديم عمل درامي في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025، ويتولى كتابته السيناريست عمرو محمود ياسين.

يذكر أن آخر عمل درامي قدمته الفنانة ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني لعام 2023 هو مسلسل ضرب نار، والذي شاركت من خلاله بجانب عدد من الفنانين، من بينهم أحمد العوضي وماجد المصري ومها نصار وانتصار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
معسكر ماكرون خارج المنافسة.. استطلاعات رأي تشير لتقدم أقصى اليمين وكتلة اليسار في الس معسكر ماكرون خارج المنافسة.. استطلاعات رأي تشير لتقدم أقصى اليمين وكتلة اليسار في الس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط