ياسمين عبدالعزيز في أحدث ظهور.. فيديو يوضح خسارة وزنها

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نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو لها يوضح خسارتها للوزن، حيث ظهرت وهي تمارس الرياضة داخل الجيم.

وكتبت على فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، معلنة عودتها للنادي الرياضي قائلة: "عدت مرة أخرى"، لتعلق زميلتها آيتن عامر : "عاش يا وحش".

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تمارس عددا من التمارين الرياضية الشاقة، وتحمل الأوزان داخل إحدى صالات الجيم، ويظهر عليها خسارة الوزن واللياقة البدنية الواضحة.

عودة النشاط الفني

وقررت ياسمين عبد العزيز العودة إلى نشاطها الفني بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث تعود إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب عن الموسم الماضى، كما تحضر للعودة إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة، لتكسر غيابها بفيلم جديد تعاقدت على بطولته مع المنتج أحمد السبكي ويكتبه خالد جلال الذي تعاون معه في معظم أفلامها، ومن المقرر التعاقد مع مخرج وترشيح الأبطال خلال الأسابيع المقبلة.

وتعاقدت الفنانة مؤخرا على تقديم عمل درامي في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025، ويتولى كتابته السيناريست عمرو محمود ياسين.

يذكر أن آخر عمل درامي قدمته الفنانة ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني لعام 2023 هو مسلسل ضرب نار، والذي شاركت من خلاله بجانب عدد من الفنانين، من بينهم أحمد العوضي وماجد المصري ومها نصار وانتصار.