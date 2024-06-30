من رجل أعمال إماراتي.. نجوى كرم تعلن زواجها بشكل مفاجئ

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أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بشكل مفاجئ، زواجها رسميًا، خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في رومانيا، السبت، دون الكشف عن هوية العريس.

ووجهت صاحبة "عاشقة الأسمراني" خلال الحفل، سؤالًا لجمهورها حول فستانها؛ إذ قالت: مين عاجبه الفستان؟، لتكمل: رح أخبركم خبرية عن الفستان، هيدا الفستان يعني لي الكثير غير أنه أبيض وأنا أفضله.

كما أضافت الفنانة اللبنانية أن الفستان الأبيض الذي ظهرت فيه على المسرح ارتدته بحفل زفافها، ليتفاعل الجمهور مع المعلومة التي كشفتها لأول مرة، بعد انتشار شائعات حول ارتباطها برجل أعمال عربي في الأشهر القليلة الماضية.

وتصدرت نجوى كرم الترند عقب إعلان زواجها، إلا أن حسابات مختصة بالفن والمشاهير كشفت عن هوية العريس مشيرين إلى أنه رجل أعمال إماراتي يدعى عمر الدهماني.

يذكر أن عمر الدهماني يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عمر سالم الدهماني"، من بينها شركة Moments المختصة بالإنتاج الفني، وهي التي نظمت حفل "شمس الأغنية" في رومانيا.

وظهر عمر مع صاحبة "خليني شوفك" في حفلها بألمانيا في فيديو نشره الإعلامي اللبناني نيشان مع قلب أصفر، ويعتبر هذا الظهور الأول للثنائي بعد تداول عدة أنباء خلال الفترة الماضية تفيد بزواجهما بعد علاقة حب.

إلى ذلك، تألقت نجوى، خلال الحفل الذي يقام لأول مرة في رومانيا، بقاعة مسرح "Sala Palatului Buchares" في بوخارست، وشاركتها فيه المغنية الرومانية "أنتونيا".

وشهد حفل نجوى تواجدًا جماهيريًا كبيرًا من الجاليات العربية، وتفاعلًا مع أغنياتها التي قدمتها على المسرح.