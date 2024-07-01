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حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

في مصر.. فنانة تنشر فيديو للص مات صعقاً بالكهرباء أمام منزلها

القاهرة - مايسة السروي
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لقي لص مصرعه صعقا بالكهرباء، أمام فيلا الفنانة حسناء سيف الدين، بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة المصرية، بعدما حاول فصل الكهرباء عن المنطقة، حسبما قالت الممثلة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

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وأضافت الفنانة الأردنية المقيمة في مصر: "في حرامي جيه دلوقتي عندنا الشارع وطبعا الشارع كله كاميرات مراقبة فحاول يفصل الكهربا من بيت الكهرباء اللي جنب الفيلا عندي عشان يظلم الشارع، والله أعلم كان ناوي يسرق أنهي فيلا.. راح اتكهرب ومات".

@hasnaasaifaldeen في حرامي جيه دلوقتي عندنا الشارع و طبعا الشارع كلو كاميرات فحاول يفصل الكهربا من بيت الكهرباء اللي جنب الفيلا عندي عشان يضلم الشارع و الله و اعلم كان ناوي يسرق انهي فيلا .. راح اتكهرب و مات 😢 و الشرطة كشفت على بطاقته و طلع سوابق .. لا حول ولا قوة إلا بالله يعني هل الدنيا تستاهل انه يموت موت زي دي و هو بيسرق .. ربنا يرحمه و يغفرله و يسامحه و يصبر اهله 😔 #حسناء_سيف_الدين #اكسبلور #explore #fyp #pageforyou #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂 #ثروات_الله_تنتشر_في_حياتي ♬ original sound - Hasnaa Saif Aldeen
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كما تابعت: "أن الشرطة تحرت عن بطاقته واكتشفت أنه مسجل خطر سوابق.. لا حول ولا قوة إلا بالله يعني هل الدنيا تستاهل أنه يموت موت زي دي وهو بيسرق.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويصبر أهله".

وخلال منشور الفنانة حسناء سيف الدين، يظهر فيديو لا تتخطى مدته 55 ثانية، الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، التي قامت بنقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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