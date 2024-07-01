بالفيديو.. عبدالله الرويشد يظهر على كرسي متحرك في ألمانيا

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في أحدث ظهور له بعد إصابته بوعكة صحية استدعت علاجه في الخارج، ظهر الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، على كرسي متحرك وسط أصدقائه، في آخر مراحل علاجه بمدينة أنسباخ الألمانية.

وقال أحد المرافقين المتواجدين معه، في مقطع الفيديو: زيارة للفنان والأخ عبد الله الرويشد بمدينة انسباخ الألمانية، اليوم في تاريخ 30 يونيو، مطمئنًا الجمهور على صحته.

الفنان عبدالله رويشد في أخر رحلة علاجه 🤍🥹 pic.twitter.com/HyWG2120wO — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 30, 2024

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ووجه المرافق، شكره لعائلة الفنان عبدالله الرويشد الذي أخذته في رحلة بالطبيعة، وسط ضحكات الحاضرين على طرافة الموقف.

وكان الرويشد قد سافر إلى ألمانيا لاستكمال علاجه، في شهر أبريل/نيسان الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة في فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، طمأن الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي الجمهور على صحة عبدالله من خلال منشور له على إكس ذكر فيه أن "عبدالله بخير وصحة وعافية وحالته الصحية في تحسن كبير بفضل رب العالمين ودعواتكم ويشكّر الجميع وكل من سأل عنه".