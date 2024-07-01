سرقة فيلا فنانة مصرية داخل "كمباوند" شهير.. والأمن يحقق

1 دقيقة للقراءة

حررت الفنانة المصرية فاطمة عيد بلاغا بقسم شرطة منطقة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، يفيد بتعرضها لسرقة الفيلا الخاصة بها داخل كمباوند شهير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الفنانة فاطمه عيد، وباشرت التحقيقات في الواقعة بشأن قيمة المسروقات ومراجعة كاميرات المراقبة داخل الفيلا والكمباوند الشهير بأكتوبر، وفق مواقع محلية اليوم الاثنين.

مادة اعلانية

من هي فاطمة عيد؟

ولدت الفنانة فاطمة عيد في مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتزوجت من اللواء شفيق الشايب، ورزقت بثلاث فتيات وهما داليا و نيفين ثم شيماء.

تعلمت في مدارس القنايات حتى المرحلة الثانوية، ثم التحقت في السبعينيات بمعهد الموسيقى العربية قسم الأصوات.

تعود قصتها مع الغناء إلى مرحلة الطفولة حيث كان أهالي القنايات يحضرون لها كرسيا لتقف عليه للغناء في المناسبات السعيدة كالأفراح وأعياد الميلاد.

وأول أغنية لها كانت من الفلكور الشعبي لأنه غناء الأجداد وموروث الأبناء.

وكانت أول حفلة لها في السبعينيات وعلى مسرح الجمهورية، وقدمت فيها مجموعة من الأغنيات منها: آه ياليل، خلي بالك، ويا صغيرة، وأصدرت أكثر من 45 ألبوما غنائيا.

سافرت الفنانة المصرية إلى العديد من الدول العربية والأوروبية منها: تونس والمغرب وسوريا والنمسا وألمانيا وأميركا، وحضرت أيضا مهرجانات كثيرة، فقد شاركت في مهرجان قرطاج بتونس أكثر من 15 مرة.