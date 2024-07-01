طارق الشناوي: الكل يتربح من شيرين.. وهذا رأيي في أنغام

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كشف الناقد الفني طارق الشناوي العديد من المفاجآت عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، كما علق على أزمة حفل الفنانة أنغام في افتتاح مهرجان موازين بالمغرب، بسبب صدمة عدد الحضور على عكس حفلات النجوم الآخرين بنفس الدورة.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي في لقائه بأحد البرامج الفضائية المصرية، أمس الأحد، إن أنغام كانت صائبة الرأي عندما قدمت الحفل رغم عدد الحضور القليل.

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وأضاف: "قد تكون تعلم عدد التذاكر المباعة للحفل، لكنها تحترم جمهورها والمسرح لذلك غنت وهذا يُحسب لها، وهناك خطأ تنظيمي تم ونحن لا نعلم الملابسات ويجب أن نفترض حسن النية".

40 سنة تحترم جمهورها

وأردف الشناوي: "الموقف خاطئ وليس بالضرورة مقصود، وقد تكون بعض مطالبات المقاطعة لمهرجان موازين السبب في قلة عدد الحضور، وأنغام 40 سنة بتغني وما حدث لا ينعكس أبدًا على شعبيتها بالوطن العربي كنجمة كبيرة".

وكانت أنغام نجمة حفل افتتاح المهرجان الذي يعود بعد توقف 4 سنوات، إلا أنها عندما صعدت على المسرح كان عدد الجمهور قليلا جداً، فمسرح النهضة الذي يتسع لحوالي 50 ألف متفرج، استقبل 500 شخص فقط.

وفيما يخص الفنانة شيرين عبدالوهاب، فقد قال الناقد الفني طارق الشناوي إن شيرين تركيبتها الإنسانية هي ملكة التناقضات وتحركها مشاعرها اللحظية منذ بداياتها.

حقيقة خطوبة شيرين

وفيما يخص حقيقة خطوبتها، قال الشناوي: "الحقيقة مع شخصية مثل شيرين عبدالوهاب صعب أن نجزم بها قد يكون مجرد خيال، وهي تنتقل من النقيض إلى النقيض وكل من اقترب من شيرين، ولن أستثني أحدا، أعتبرها مورد رزق".

وأضاف: "سواء كان أخا أو زوجا أو خطيبا أو حبيبا أو صديقا كل الدائرة حولها يعتبرونها مشروعا سيكسبون منه، وشيرين عبدالوهاب تساهم في ذلك لأنها لا تفكر في نفسها".

وتابع الشناوي: "قد تكون الخطوبة مجرد ضربات عشوائية بين أطراف، فمن هو رجل الأعمال الذي سيتزوج شيرين ويريد أن يخفي نفسه؟".

ووجه لها رسالة قائلًا: "يجب أن تتبعي شيئا من العقلانية".