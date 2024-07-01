بعد التشهير بالفنانة راندا البحيري.. فريق أمني لملاحقة "أعداء الدكش"

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حررت الفنانة المصرية راندا البحيري بلاغا فى قسم شرطة الجيزة، بتضررها من حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تنشر صورها الخاصة مصحوبة بعبارات تشهير.

وتلقى اللواء محمد شرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا مفاده تقدم الفنانة راندا البحيري ببلاغ ضد حسابات فيسبوك "تشهر بها"، أمس الأحد، وتم تشكيل فريق أمني لملاحقة القائمين على التشهير بالفنانة.

وقالت راندا البحيري، فى بلاغها، إن عددا من الحسابات بنشر صور شخصية لها مصحوبة بعبارات تشهير وسب على مجموعة تحمل اسم "أعداء الدكش"، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

شخص يلاحقها من 13 عاما

وكانت الفنانة راندا البحيري قد ظهرت في لقاء تلفزيوني مؤخرا، لتتحدث عن شخص يلاحقها منذ أكثر من 13 عاما لإلحاق الأذى بها.

وكشفت البحيري أن ذلك الشخص في إحدى المرات، تردد على شركة الإنتاج لـ 3 أيام متواصلة، حتى تمكن في النهاية من حرمانها من دورها في المسلسل.

وأوضحت أنه لا يملك سوى القدرة على الإلحاح، حيث يتواصل مرارا وتكرارا من أجل إبعادها عن المشاركة في الأعمال.

وزنها الزائد

يذكر أن الفنانة المصرية دخلت في نوبة بكاء طويلة خلال اللقاء بسبب تأخرها في الدفاع عن نفسها، خاصة أن الأمر تسبب لها في تعب نفسي وجسدي خلال الفترة الماضية.

وفور نشر اللقاء التلفزيوني، علق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالة الفنانة المصرية، التي ظهرت بوزن زائد، عكس ما اعتاد عليه الجمهور خلال السنوات التي كانت تظهر فيها من خلال الأعمال الفنية، وأرجع بعضهم السبب إلى حالة الاكتئاب التي مرت بها.