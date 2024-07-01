مفاجأة في "صفعة" عمرو دياب.. محامي الشاب يتنحى والخلاف مادي

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في جديد قضية الشاب الذي تعرّض للصفع من النجم المصري، عمرو دياب، في حفل زفاف، فجر محامي الشاب مفاجأة.
فقد أعلن أحمد سيد فرغلي، المحامي الموكل بالدفاع عن الشاب سعد أسامة، تنحيه عن القضية التي رفعها الشاب ضد "الهضبة".
وفي مقطع مصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المحامي وهو يوضح سبب تنحيه عن القضية، قائلاً إنه المحامي الوحيد الذي حصل على وكالة الشاب المصفوع لرفع قضية ضد عمرو دياب، لكن بسبب تدخل أقارب الشاب في القضية، أعلن اعتذاره عن الوكالة والتوكيل والتنحي تماما عن القضية.
@hamdy_haredy محامي #سعد_اسامه المصفوع من عمرو دياب يتنحي عن الدفاع عنه ويتنازل عن التوكيل الخاص بيه ؟#صحفي_صعيدي #حمدي_هريدي #قلب_الصعيد_سوهاج_بالتحديد #صعيدي_والراس_مرفوعه_ياخال ♬ الصوت الأصلي - 🐎🏚حٍمدِي ابَوُهرٍيدِي🏚🐎
خلاف على تقسيم التعويض
إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام مصرية أن "خلافات وقعت بين المحامي والشاب المصري بسبب شروط التعاقد وطلب المحامي الحصول على الثلث من التعويض الذي سيتم تحصيله من عمرو دياب، والتعهد بعدم الظهور بكافة وسائل الإعلام، أو الإدلاء بتصريحات إلا بعد الرجوع إليه، الأمر الذي رفضه الشاب المصفوع وأنهى التعاقد مقابل الحصول على مبلغ مالي".
وتضمنت شروط المحامي أيضا تعهد الشاب بعدم الظهور في الإعلام بكافة وسائله أو إدلاء تصريحات إلا من خلال الرجوع إليه، لكن الشاب رفض وأنهى التعاقد مقابل الحصول على مبلغ مالي.
يذكر أن عمرو دياب كان قد حرر محضراً في قسم الشرطة ضد الشاب المصفوع، متهماً إياه بالإزعاج والمضايقة خلال الحفل.
وكان الفنان قد أثار غضباً واستياء واسعين على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو وثق صفعه الشاب أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي مطلع يونيو الحالي.
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