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هنا الزاهد
هنا الزاهد

"مصيبة حلوة".. هنا الزاهد تجري عملية تجميل بعد تنمر

القاهرة - العربية.نت
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كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن خضوعها أخيراً لعملية تجميل لتقويم أسنانها، بعد أن أعلنت في وقت سابق عن تعرّضها للتنمّر بسببهم.

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وقالت الزاهد في فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، إنها خضعت لإجراء تجميلي في أسنانها وأقدمت على تعديل شكل "سنتين" بعد تعرضها للتنمر.

وتابعت عبر خاصية "ستوري": "أنا عملت مصيبة حلوة أوي، مكنتش مصدقة إني في يوم أعملها، أخيرًا عدلت السنتين"، مشيرة إلى أنها أحبت النتيجة التي وصلت إليها.

التعرض للتنمر أكثر من مرة

وكانت الزاهد قد ردّت عبر حسابها الخاص في"إنستغرام"، على إحدى متابِعاتها التي تنمّرت على أسنانها غير المتناسقة، حيث سألتها المتابِعة: "ليه معملتيش تقويم لأسنانك؟"، لتجيبها قائلة: "معملتش أسناني علشان بحب سناني وهي معووجة، حاسة لو عملتها ضحكتي هتتغير".

ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي تعرضت فيها هنا الزاهد للتنمر، إذ سبق ووضعت في الموقف ذاته بسبب شكل أنفها مما جعلها تخضع لعملية تجميل، ومرة بسبب طبقة صوتها التي بدت غريبة للبعض وغير مناسبة لشكلها وملامحها.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، طه دسوقي، جان رامز، وغيرهم. والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.

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