من ضابط لـ"داعشي".. دياب: شخصيتي في "السرب"ممتعة والأكشن كان الأصعب في "مليحة"

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يعيش الفنان دياب حالة من التألق والنشاط الفني بعد عرض فيلمه "السرب" الذي يشارك فيه النجم أحمد السقا، وفي حواره مع "العربية.نت" كشف دياب عن شخصيته في الفيلم كما تحدث عن النجاح الذي حققه مسلسل مليحة وسر انجذابه للعمل وأصعب المشاهد التي أداها والتي وصلت إلى إصابته كما تحدث عن تواجده كضيف شرف في الموسم الرابع من "المداح" وأيضًا إعجابه بشخصيته في مسلسل "تحت الوصاية وكواليس العمل مع النجمة منى زكي وكشف عن طموحاته في التمثيل وأعماله الفنية القادمة.

*في البداية حدثنا عن شخصيتك في فيلم "السرب"؟

أول شيء لفت انتباهي هو السيناريو الجيد، وبشكل عام هذا أول شيء أنظر له قبل أن أختار المشاركة في أي عمل، وأعجبت للغاية بشخصيتي وبدأت أحولها إلى شخصية من لحم ودم لكي تظهر بشكل حقيقي، وشخصية العقرب كانت ممتعة بالنسبة لي كممثل، كما أنني استمتعت جدًا بالعمل مع المخرج أحمد نادر جلال وهو يضيف للممثل والعمل كله، أما النجم أحمد السقا فهو أستاذي وشهادتي فيه مجروحة فأنا أحبه كفنان مخلص لعمله وإنسان داعم لكل من حوله، وهو من أقرب الناس لي في الوسط الفني.

*وماذا عن مسلسل مليحة والنجاح الذي حققه؟

لقد تحمست جدًا لتقديم مسلسل مليحة حتى قبل قراءة سيناريو العمل وشعرت بالشرف لمشاركتي في مثل هذا العمل، فشعرب بحس وواجب وطني تجاه العمل، ووافقت على الفور على المشاركة فيه حين تحدث معي المخرج عمرو عرفة وشرح لي الفكرة، وكيف نستطيع التحدث عن القضية الفلسطينية ونبرز من خلالها دور ضباط الجيش المصري فالعمل يلقي الضوء على القضية الفلسطينية، ولأول مرة عمل درامي يشير للقضية الفلسطينية ويُقدم بمنظور مختلف، نحاول من خلاله شرح تاريخها منذ بدايتها، لكي نقوم بتوعية والجيل الجديد.

ولقد راهنت على وعي الجمهور ورهاني كان في محله فقد تحمس الجمهور للمسلسل الذي يمس إنسانيتنا جميعًا ويشرح كل مساوئ الاحتلال وتاريخ القضية الفلسطينية منذ بدايتها والحمد لله أنه ظهر بهذا الشكل المشرف بعد الجهد المبذول فيه.

*وما هي أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء تصوير "مليحة"؟

أعتقد أن مشاهد الأكشن وضرب النار هي الأصعب بالنسبة لي، لأنها جديدة كليًا علي، وقد تم التدريب على هذه المشاهد بواسطة ضباط من القوات المسلحة قبل الدخول في مرحلة تصوير المسلسل. أنا ضربت بكل الأسلحة وخصوصا بندقية القنص صوتها مزعج جدا، بجانب انفجار الأتوبيس وأنا بجواره، لكن الانفجار الأخطر كان انفجار سيارتين، وهذا الانفجار حرك طبلة الأذن عندي بنسة 70%، كما أنني تعرضت للإصابة أثناء التصوير بسبب واحد من الشباب الذي يمثل دوره عسكري خرج العيار الفارغ من الرشاش الآلي عنده وضرب في عيني، ولكن الحمد لله عيني كانت مغلقة لذا ضرب في الجفن من الخارج، لكن عيني تورمت وحصل تجمع دموي والحمد لله على كل شيء فمجرد أن هذا المسلسل أزعج الأعداء شيء أشعرني بالفخر وجعلني أنسى كل الصعوبات.

*حدثنا عن تواجدك كضيف شرف من خلال مسلسل "المداح 4"؟

أنا لا أمانع أبدًا التواجد كضيف شرف مع أصدقائي وزملائي من الفنانين، وفي المداح الموسم الرابع تواصل معي المنتج وطلب مني المشاركة بدور ضيف شرف في العمل، ووافقت على الفور فأنا أحب الفنان حمادة هلال على المستوى الفني، كما أنه صديقي وعشرة عمري منذ أكثر من 20 عاما، والمسلسل مهم ودوري فيه جديد لم أقدمه من قبل.

*حدثنا عن شخصيتك في مسلسل "تحت الوصاية" وكواليس العمل مع النجمة منى زكي؟

في الحقيقة لم أكره شخصية صالح أبدًا فهو مزيج من تركيبة النفس البشرية وأحببت الصراع داخله مثل ما حدث في مشهد القطار وهو يرى ابن شقيقه فنسي في لحظة كل شيء وظهرت مشاعر الأبوة والحنان، فالشخصية مكتوبة بحرفية شديدة، فمشاركتي في تحت الوصاية أضاف لي الكثير وكان تجربة ممتعة ومميزة بقيادة المخرج محمد شاكر خضير والذي أعتبر تعاملي معه من العلامات الفارقة في تاريخي الفني فهو مخرج رائع ومختلف.

أما الفنانة منى زكي فشهادتي مجروحة فيها، فهي موهبة جبارة وأحبها على المستويين المهني والشخصي، ولم أشاهد احتراما ورقيا وتركيزا في تفاصيل العمل مثل منى زكي.

*وهل وصل دياب إلى أقصى طموحه في التمثيل؟

لا، على العكس فأنا طوال الوقت أشعر أنني لم أفعل شيئًا، فأنا أريد التعلم والتطور وطوال الوقت لدي شغف بالمعرفة، فما قدمته في الفترة الزمنية السابقة ليس ربع ما أتمنى أن أصل له في مسيرتي، وأعتقد أن هذه هي مشكلتي التي تؤرقني وتجعلني أفكر كثيرًا فأنا أعاقب نفسي دومًا وأتهم حالي بالتقصير في أمور كثيرة تتعلق بعملي، وكل مشهد أتعامل معه على أنه أول عمل سأقدمه، لذلك أحب الدراسة لأن الممثل يجب أن يطور من أدائه طوال الوقت ولا يظل كما هو في مكانه ولكني راض عما قدمته حتى الآن لأنني أحاول بذل المجهود ولم أبخل بطاقتي على أي عمل.

*ولماذا أنت مبتعد عن السينما؟

لست مبتعدًا على العكس يُعرض عليّ أفلام كثيرة، ولكن لا أشعر أن العمل سيفيدني في مسيرتي وأنا أحاول انتقاء الأفضل أو كل ما سيضيف لمسيرتي الفنية.

*وهل هناك مشروعات فنية قادمة؟

هناك أغنية أعمل عليها مع مدين ووليد الغزالي، وفي الصيف سأحاول طرح أغنيتين، فأنا أحاول الموازنة بين التمثيل والغناء وأتطلع لتقديم أغانٍ كثيرة في الفترة المقبلة.