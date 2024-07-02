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أبطال ولاد رزق
أبطال ولاد رزق3

"200 مليون جنيه".. إيرادات تاريخية لفيلم "ولاد رزق 3"

القاهرة – أحمد الريدي
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إنجازات غير مسبوقة يحققها الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والذي يحمل عنوان "القاضية"، بعدما نجح الفيلم في أن يكون صاحب أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

الفيلم الذي يقوم ببطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأسماء جلال وسيد رجب، نجح في 20 يوما فقط منذ بداية عرضه، أن يتجاوز الـ 200 مليون جنيه مصري.

وهو ما يجعله يتربع وحيدا على قمة إيرادات السينما المصرية عبر التاريخ، حيث لم يسبق لأي فيلم الوصول إلى هذا الرقم، فيما كان الرقم القياسي مسجلا لصالح فيلم "بيت الروبي" الذي قام ببطولته الثنائي كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، بعدما حقق 131 مليون جنيه مصري.

الفيلم الذي تم إنتاجه برعاية موسم الرياض، حقق من قبل أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، خلال أيام عيد الأضحى، كما نجحت إيراداته في جعله أول فيلم عربي تصل إيراداته لـ 200 مليون جنيه داخل مصر.

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وهو ما أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا "200.365.910 مليون جنيه دخل ولاد رزق 3 .. أول فيلم عربي يوصل لهذا الرقم داخل مصر".

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