"خليكم بحسرتكم".. أحلام ترد على اتهام أصالة بسرقة أحد ألحانها

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وضعت الفنانة أحلام حداً للجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، وما قيل عن أزمة بينها وبين صديقتها أصالة، بسبب الألبوم الغنائي الذي صدر مؤخراً للمطربة السورية.

وكان البعض قد ذكروا أن إحدى الأغنيات التي جاءت ضمن ألبوم أصالة، وتحمل اسم "بتسألني"، لحنها مأخوذ من أغنية "صوت الأنا" التي قدمتها أحلام قبل أشهر.

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ليه اصاله ملحنه 🤣🤣🤣اقول لكم ارتفعت نسبه الغباء محد يصدقني وانا وآصاله وأنغام نموت في بعض خواااات طول العمر وانتوا ني ني ني ني 🤪حرررررره مافي مشاكل انقهروااااااااااا انقهرواااااااااا🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 وكل شخص يكتب عن لسان حاله .… https://t.co/sqPRDTwfnq — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) July 3, 2024

لكن أحلام باركت لأصالة صدور ألبومها الجديد وكتبت قائلةً: "ألف مبروك للفن أصالة.. ألف مبروك الألبوم.. ويا رب تشوفي النجاح الأكبر لتعبك ومجهودك".

لكن إحدى المتابعات نشرت تغريدة وضعت فيها كلمات أغنية أصالة "بتسألني"، وعلّقت عليها قائلة: "هذي تنضاف لليستة أعظم الأغاني الخليجية اللي وجدت". فأعادت أحلام نشر التغريدة، لكنها علقت عليها بكلمات من أغنيتها "صوت الأنا".

الصمت بضجيج الكون انا الصبر وانا المفتاح 😂 https://t.co/oscSkyCZR7 — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) July 3, 2024

هذا الأمر جعل البعض يعتقد أن أحلام تشير إلى التشابه في اللحن بين أغنيتها التي أصدرتها نهاية العام الماضي، وأغنية أصالة التي طرحتها في ألبومها الجديد.

لكن أحلام ردت بشكل قاطع، وغردت قائلةً: "تبي محتوى اكتب فقط اسمي أحلام.. أكبر محتوى"، وتابعت قائلةً: "ليه أصالة ملحنه.. أقول لكم ارتفعت نسبة الغباء ما حد يصدقني".

كما رد بشكل قاطع على الشائعات حول توتر علاقتها بأصالة وكذلك أنغام قائلةً: "أنا وأصالة وأنغام نموت في بعض.. اخوااات طول العمر.. وانتوا ني ني ني ني.. حرررره .. ما في مشاكل انقهروا انقهروا".

وحول التغريدات التي أطلقها البعض، علقت قائلةً: "كل شخص يكتب عن لسان حاله.. وأصلا حتى "صوت الأنا" بخليها تغنيها وانتوا خليكم بحسرتكم.. مقهورين مني ومن أصالة وأنغام".