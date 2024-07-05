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أسماء جلال مع منى الشاذلي

أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال مصري شهير

دبي - العربية.نت
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خرجت الفنانة المصرية أسماء جلال عن صمتها، ووضعت حداً للشائعات التي لاحقتها على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، والتي أفادت بارتباطها برجل أعمال مصري شهير.

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ونفت أسماء خلال ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، جميع تلك الشائعات، مؤكدة أنها لا تعيش قصة حب حاليا، وجميع ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وأوضحت أنها عاشت في حياتها قصة حب من طرف واحد، واستمرت لسنين طويلة، وتعرضت للرفض حينها من الشخص الذي أحبته، معقبة: "هو رفضني بإرادته.. أموت وأعرف هو فين دلوقتي".

حلم الزواج من وائل جسار

إلى ذلك، كشفت نجمة "ولاد رزق 3" عن حبها الكبير للمغني اللبناني وائل جسار، قائلة إنها من أكبر معجبيه، وكانت تضع صوره في غرفتها خلال فترة مراهقتها.

وأضافت أنها كانت تحرص على حضور حفلاته دائماً، وتحجز طاولة كاملة لها حتى لا يشوش عليها الحاضرون، وفي إحدى المرات اتجهت إليه من أجل التقاط صورة معه وقالت له: "كنت تعرف أننا سنتزوج؟" ليرد عليها: "لا والله".

خسرت 10 كلغ

وتطرقت أسماء خلال اللقاء للحديث عن طريقة تعاملها مع انتقادات الجمهور وتعليقاتهم السلبية، مبينة أنها كانت تتأثر بشدة في بداياتها، وتعرضت للاكتئاب الحاد بسبب ذلك بعد فشل أحد أعمالها، وهذا ما جعلها تخسر 10 كلغ من وزنها كما أفقدها شعرها.

ولفتت إلى أنها لم تعد تتأثر كالسابق، ولم تجد سخرية الناس منها وتشبيههم لها بمايكل جاكسون بالأمر المزعج، معقبة: أنا صاحبة مبدأ اللعبة الحلوة سفقلها، وبقيت بضحك وأنا بتشتم عادي.

يشار إلى أن أسماء جلال بدأت مشوارها الفني في 2017، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، لكنها استطاعت أن تلفت الأنظار إليها مؤخرا، بعد مشاركتها المميزة في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق".

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