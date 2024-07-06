بالفيديو.. نجوى فؤاد تفاجئ لطفي لبيب: "طلقتني ليه؟"

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو للفنانة نجوى فؤاد والفنان لطفي لبيب خلال لقائهما بإحدى المناسبات الفنية، وكان لقاء عفويا حمل كثيرا من المشاعر والود بين الطرفين.

وتحدثت نجوى فؤاد مع لطفي لبيب مازحه: "أنت واحشني طلقتني ليه، أنا عملتلك ايه"، متابعة "ألف سلامة عليك، بقالي سنتين مشفتكش واشتغلنا مع بعض في أعمال كتير".

وتابعت نجوى فؤاد حديثها، ممازحةً لطفي لبيب، حيث قالت له عندما سألها عن صحتها: "صحتي بقت زي صحتك بقينا زي بعض يا لطفي".

كما تحدث لطفي لبيب معها، وروى موقفا جمعهما قديما بأحد الأعمال، وقال: "نجوى خدت مني فيلم وإدتني فلوس، ولما الرقابة رفضت الفيلم قولتلها معيش فلوس أرجعهم قالتلي مش عايزاهم".

يذكر أن مسلسل "تلت التلاتة"، وهو آخر أعمال نجوى فؤاد، الذي عرض في عام 2023، بطولة كل من الفنانة غادة عبدالرازق، مي سليم، الراحل مصطفى درويش، وغيرهم.

وفي سياق متصل، سبق وكشف لطفي لبيب، جديد أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتجه إلى الكتابة، ويكتب حاليًا فيلمًا سينمائيًا يروي من خلاله مأساة الشعب اللبناني من انفجار مرفأ لبنان الشهير.