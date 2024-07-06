العوضي يغازل تيك توكر مصرية.. "هتمثلي معايا يا عسل"

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تصدرت التيك توكر المصرية أم جاسر "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد تقليدها عددا من الفنانين، منهم الفنان حمادة هلال، ومحمد رمضان، وأحمد العوضي، لينتهي الأمر عند الأخير برسالة "غزل".

وحدثت وصلة غزل بين النجم المصري وأم جاسر حيث قال لها: "هتعملي معايا المسلسل اللي جاي يا أم جاسر".

وظهرت "أم جاسر" في عدد من الفيديوهات التي قامت فيها بتقليد الفنانين، وهم حمادة هلال وأحمد العوضي ومحمد رمضان، مما دفعهم إلى مشاركة هذه الفيديوهات على حساباتهم الرسمية، نظرا للجمهور الكبير الذي حظيت به بخفة دمها في تقديم المحتوى، وقد تلقت العديد من التعليقات الساخرة المتفقة مع ما تقترحه.

كما طرحت "أم جاسر" مقطع فيديو تساءلت فيه عن موعد دخولها مجال التمثيل، بعد أن تداول النجوم مقاطعها عبر صفحاتهم، وهو ما رد عليه الفنان أحمد العوضي بأنها ستظهر معه قريبا في المسلسل القادم قائلا لها هتمثلي معايا في المسلسل الجاي يا أم جاسر يا عسل".

بدورها، ردت عليه أم جاسر بمقطع فيديو ساخر قائلة: "بحبك جدا يا أحمد عوضي، لكن لن أقبل بأقل من الأدوار المغرية مثل هند رستم وماري منيب، وسآخذ 3 ملايين جنيه وأريد ريجيسير وباديكير ومانيكير لقد وعدت ويجب أن توفي" .