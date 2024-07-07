بتهمة البلطجة والتعدي على رضا البحراوي.. حبس شقيق كهربا عامين

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قررت محكمة مصرية، الأحد، معاقبة شقيق لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وشخص آخر، سنتين بتهمة البلطجة، بسبب واقعة المطرب الشعبي رضا البحراوي.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قد قررت سابقا تجديد حبس كل من فتحي عبد المنعم، شقيق محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي واثنين آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالبلطجة وإثارة الذعر، وتحطيم سيارة البحراوي، بعد حفلة ليلية على باخرة نيلية.

تكسير زجاج السيارة

وحرر مطرب المهرجانات البحراوي محضرًا في قسم شرطة المعادي ضد شقيق كهربا، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم، واتهم المطرب البحراوي، شقيق كهربا، بالتعدي عليه بالضرب بمساعدة 2 آخرين وتحطيم سيارته، بعد إقامة حفل في المعادي.

وكان قسم شرطة المعادي قد تلقى بلاغًا من مطرب المهرجانات البحراوى أفاد فيه، أن شقيق كهربا، تشاجر معه بدائرة القسم.

وقال في المحضر إنه بعد انتهائه من فقرة غنائية على باخرة عائمة، وأثناء خروجه فوجئ بشقيق كهربا ومعه عدد من الأشخاص يسبونه وقاموا بكسر زجاج السيارة الخلفي، وحرر محضر بالواقعة.