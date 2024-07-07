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نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

نشوى مصطفى تنجو من الموت بحادث مروع.. وتروي التفاصيل

الفنانة المصرية كتبت على فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجاني برحمته ولطفه من حادثة موت كل اللي يشوف العربية يستغرب اني بلطف الله عايشة"

القاهرة_خالد الكردي
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تعرضت الفنانة المصرية نشوى مصطفى إلى حادث مروع بسيارتها كاد يودي بحياتها، حيث تحطمت سيارتها بالكامل، وأخرجها بعض المارة من السيارة وهي في حالة صعبة.

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وكتبت نشوى مصطفى منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث قالت : "قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجاني برحمته ولطفه من حادثة موت كل اللي يشوف العربية يستغرب انى بلطف الله عايشة".

وأضافت :" الدنيا متسواش، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليا، والحمد لله رب العالمين، اللي ليه حق عندي لا أعلمه يسامحني لوجه الله تعالى".

كما طمأنت نشوى الجمهور على حالتها الصحية حيث قالت لـ"العربية.نت" إن الحادث كان مروعا وصعبا للغاية، مؤكدة أنها شاهدت الموت بأعينها ولا تصدق حتى الآن أنها على قيد الحياة.

امبراطورية ميم

جدير بالذكر أن الفنانة نشوى مصطفى غابت عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، وذلك بسبب اعتذارها عن بعض الأدوار الدرامية التي لم تعجبها، حتى عادت العام الماضي من خلال مسلسل امبراطورية ميم مع الفنان خالد النبوي ونجله نور النبوي، وحقق المسلسل نجاحا ملحوظا، خاصة أنه يتناول بعض القضايا الأسرية والاجتماعية.

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