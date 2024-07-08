استفزه بكلمة "حمضان".. صافع محمد رمضان يروي تفاصيل الواقعة

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ما زالت الواقعة التي تبادل فيها الفنان محمد رمضان الصفع مع أحد الشباب من معجبيه تثير تفاعلاً كبيراً في مصر.

وروى الشاب كريم شلبي، الذي رد الصفعة للفنان المصري، التفاصيل وقال لـ"العربية.نت" إنه كان ضمن عدد من الشباب المعجبين بالفنان والمحيطين به في أحد منتجعات الساحل الشمالي، وقام بالتقاط صورة سيلفي معه لكن الفنان لم يعجبه ذلك فاحتد عليه وقال له بحدة "هات الموبايل".

وتابع الشاب أن الفنان كرر الجملة أكثر من مرة بحدة واضحة ثم قام بصفعه على وجهه، ما أدى الى قيامه برد الصفعة له.

وقال الشاب الذي يبلغ من العمر 17 عاماً إنه كان في الساحل الشمالي لقضاء إجازته الصيفية عندما ظهر الفنان فطلب التقاط صورة تذكارية معه وحاول مداعبته وقال له "الفنان محمد حمضان" نظراً لأنه "لفظ منتشر"، حسب تبريره، ما استفز الفنان.

وأضاف أنه فوجئ بالفنان يقوم بصفعه ويطالب بالحصول على هاتفه لاعتقاده أنه قام بتصوير المشهد دون إذنه، مضيفاً أنه وعلى الفور رد الصفعة للفنان وحدث اشتباك وتدخل الحاضرون لفض الاشتباك وتهدئة الأجواء.

وتابع الشاب أنه رد الصفعة للفنان رداً على ما فعله، ثم ذهب الجميع لأمن القرية لتحرير محاضر، مشيراً إلى أن مدير أعمال محمد رمضان تدخل وأنهى الخلاف بالتصالح.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بهذا الخبر، حيث عبر كثيرون عن غضبهم تجاه صاحب "نمبر وان"، وعبروا عن رفضهم لتصرف محمد رمضان تجاه أحد المعجبين الشباب والذي يعتبر إهانة كبيرة في العلن، بينما عبر آخرون عن تأييدهم لرد فعل الشاب السريع، حيث رد الصفعة للفنان في حينه على مبدأ "العين بالعين".

يذكر أن محمد رمضان كان أحد منتقدي تصرف عمرو دياب عندما صفع شاباً من معجبيه، حيث قال في حوار تلفزيوني لاحق للواقعة إنه كان حاضراً في ذات الزفاف وتعرض لنفس الموقف من ذات المعجب، لكنه تعامل معه بصورة طبيعية كفنان يتعرض للتصوير طوال الوقت من معجبيه في كل مكان وزمان.