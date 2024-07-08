فيديو.. أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة صفعه لمعجب بالساحل الشمالي

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في أول رد فعل من الفنان المصري محمد رمضان بعد انتشار فيديو له لواقعة صفعه معجباً، أثناء قضاء عطلته الصيفية، نشر الفنان فيديو عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل "فيسبوك" من نفس المكان الذي حدثت فيه الواقعة.

واستعرض رمضان خلال الفيديو جماهيريته، حيث التف حوله المعجبون وحاولوا التقاط الصور التذكارية معه، واكتفى رمضان بنشر الفيديو عبر صفحته على فيسبوك من دون أن يعلق بشيء.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو يظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يصفع أحد الشباب على وجهه.

وفي مقطع الفيديو يظهر محمد رمضان وهو محاط بعدد من الشباب المعجبين في أحد منتجعات الساحل الشمالي، بينما احتد رمضان على أحد الشباب وقال له "هات الموبايل"، حيث كرر الجملة أكثر من مرة بحدة واضحة تجاه الشاب ثم قام بصفعه على وجهه.

ولكن هذه المرة لم يقف الشاب صامتا مصدوما، بل رد الصفعة في الحال لمحمد رمضان وسط ذهول المحيطين.

سبب الشجار

ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الشجار بين الفنان والشاب، لكن البعض زعم أن الشاب التقط صورة لرمضان أثناء مروره ما أزعج الأخير ودفعه إلى طلب "الموبايل" لحذف الصورة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا المشهد، حيث عبر كثيرون عن غضبهم تجاه صاحب "نمبر وان"، وعبروا عن رفضهم لتصرف محمد رمضان تجاه أحد المعجبين الشباب والذي يعتبر إهانة كبيرة في العلن، بينما عبر آخرون عن تأييدهم لرد فعل الشاب السريع، حيث رد الصفعة للفنان في حينه على مبدأ "العين بالعين".