طارق الشناوي يرجح إصابة شيرين باضطراب ثنائي القطب!

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علق الناقد الفني طارق الشناوي على أزمة مشاجرة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع طليقها الفنان حسام حبيب، واعتدائه عليها بالضرب.

وقال الناقد طارق الشناوي، إن الفنانة شيرين عبدالوهاب، تعاني من مشكلات نفسية قاسية، مشيرًا إلى أنها بحاجة إلى استشارة نفسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، مساء الأحد، أنه من المعجبين بشيرين كفنانة، ويرى أنها من أهم الأصوات على الساحة العربية، بحضورها الطاغي ونجاحها الفني.

التنازل والعودة لطليقها

ولفت إلى أن "شيرين قدمت مؤخرا بلاغًا في طليقها الفنان حسام حبيب، واتهمته بالتعدي بالضرب عليها"، قائلًا إنها "قد تقرر بعد ذلك التنازل عن المحضر أو العودة لطليقها".

وتابع الشناوي: "كل شيء بالنسبة للتكوين الشخصي لشيرين ممكن وجائز وغير مستبعد، لأن هذا ما يحدث في كل مرة خلال الفترة الأخيرة، وللأسف طاقتها أصبحت تُبدد خارج ملعب الفن".

الاضطراب ثنائي القطب

وتوقع إصابة شيرين بالاضطراب ثنائي القطب، قائلا: "أتمنى تقدر بمساعدة الأصدقاء والأطباء إنها تعبر، واحدة تتضرب وقبل مدة تحلق شعرها، وهي تعتدي أحيانًا وتتجاوز لفظيًا.. أتمنى علاجها في أقرب وقت لأنه حرام نفقد صوت بجمال وإبداع شيرين".

وفوجئ جمهور ومتابعو الفنانة شيرين عبدالوهاب بتحريرها محضر ضد طليقها الفنان حسام حبيب صباح السبت لتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابات وجرح قطعي في الرأس.

وكانت شيرين قد قالت في المحضر الذي حررته ضد حبيب وحمل رقم 7155 إنها ذهبت إلى استوديو التسجيل الصوتي المملوك لها وحبيب بالشراكة، ووجدت الأخير بالمكان، وطلبت منه فض الشراكة وإعطاءها نسبتها في الاستوديو، لكنها فوجئت بتعديه عليها بالضرب وسبها وشتمها وطردها من دون إعطائها متعلقاتها الشخصية وهي: شنطة يد بها دولارات، والهاتف المحمول الخاص بها.