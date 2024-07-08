فيديو.. أحدث ظهور لعبدالله الرويشد أثناء فترة نقاهته بألمانيا
يتواجد عبد الله الرويشد حالياً في ألمانيا لاستكمال علاجه بعد إصابته بجلطة في المخ
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رصد مقطع فيديو، أحدث ظهور للفنان الكويتي عبدالله الرويشد أثناء فترة النقاهة التي يقضيها في ألمانيا بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.
السفير منذر العيسى ، في زيارته اليوم للفنان الكبير عبدالله الرويشد ،، بالمانيا pic.twitter.com/L0Sv2AJnq9— Anwar Al-Yaseen (@anwaralyaseen) July 7, 2024
ووثق الفيديو، عبدالله الرويشد، وهو يضحك بشكل تلقائي، ويتحدث مع أحد الأشخاص، قائلا: "الله يسلمك"، وقال له الأخير :"سلم على الربع"، ورد الفنان: "الله يسلمك".
ويظهر الفيديو الصعوبة التي يواجهها الرويشد في الكلام.
ويتواجد عبد الله الرويشد حالياً في ألمانيا لاستكمال علاجه بعد إصابته بجلطة في المخ.
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