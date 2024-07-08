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عبدالله الرويشد وهو يضحك بشكل تلقائي ويتحدث مع أحد الأشخاص

فيديو.. أحدث ظهور لعبدالله الرويشد أثناء فترة نقاهته بألمانيا

يتواجد عبد الله الرويشد حالياً في ألمانيا لاستكمال علاجه بعد إصابته بجلطة في المخ

العربية.نت
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رصد مقطع فيديو، أحدث ظهور للفنان الكويتي عبدالله الرويشد أثناء فترة النقاهة التي يقضيها في ألمانيا بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

ووثق الفيديو، عبدالله الرويشد، وهو يضحك بشكل تلقائي، ويتحدث مع أحد الأشخاص، قائلا: "الله يسلمك"، وقال له الأخير :"سلم على الربع"، ورد الفنان: "الله يسلمك".

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ويظهر الفيديو الصعوبة التي يواجهها الرويشد في الكلام.

ويتواجد عبد الله الرويشد حالياً في ألمانيا لاستكمال علاجه بعد إصابته بجلطة في المخ.

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