فيديو.. أحدث ظهور لعبدالله الرويشد أثناء فترة نقاهته بألمانيا

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رصد مقطع فيديو، أحدث ظهور للفنان الكويتي عبدالله الرويشد أثناء فترة النقاهة التي يقضيها في ألمانيا بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

السفير منذر العيسى ، في زيارته اليوم للفنان الكبير عبدالله الرويشد ،، بالمانيا pic.twitter.com/L0Sv2AJnq9 — Anwar Al-Yaseen (@anwaralyaseen) July 7, 2024

ووثق الفيديو، عبدالله الرويشد، وهو يضحك بشكل تلقائي، ويتحدث مع أحد الأشخاص، قائلا: "الله يسلمك"، وقال له الأخير :"سلم على الربع"، ورد الفنان: "الله يسلمك".

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ويظهر الفيديو الصعوبة التي يواجهها الرويشد في الكلام.

ويتواجد عبد الله الرويشد حالياً في ألمانيا لاستكمال علاجه بعد إصابته بجلطة في المخ.