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فيديو أوضح لصفعة محمد رمضان.. رد فعل الشاب غير متوقع

القاهرة - العربية.نت
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لا تزال الواقعة التي تبادل فيها الفنان محمد رمضان الصفع مع أحد معجبيه بأحد المنتجعات السياحية في مصر تثير تفاعلاً واسعاً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً يوضح تفاصيل الحادثة.

حيث ظهر رمضان ممسكاً بالشاب ثم قام بصفعه على وجهه، ليتفاجأ به يرد له الصفعة على غير المتوقع، وسط محاولات الحاضرين التدخل وفض الاشتباك.

الشاب يروي

وكان الشاب كريم شلبي (17 عاماً) قد كشف في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أنه كان ضمن عدد من المعجبين بالفنان والمحيطين به في أحد منتجعات الساحل الشمالي، والتقط سيلفي معه، لكن رمضان لم يعجبه ذلك فاحتد عليه قائلاً: "هات الموبايل".

كما أضاف أن الفنان كرر الجملة أكثر من مرة بحدة واضحة، ثم صفعه على وجهه، فما كان منه إلا أن رد له الصفعة.

كذلك أردف أنه كان في الساحل الشمالي لقضاء إجازته الصيفية عندما ظهر رمضان، فطلب التقاط صورة تذكارية معه، وحاول ممازحته متوجهاً إليه بالقول: "الفنان محمد حمضان"، نظراً لأنه "لفظ منتشر"، ما استفز الفنان.

مدير أعمال رمضان يتدخل

وشدد على أنه فوجئ برمضان يصفعه ويطالبه بالحصول على هاتفه لاعتقاده أنه صور المشهد دون إذنه، لافتاً إلى أنه رد الصفعة على الفور، وحدث اشتباك، وتدخل الحاضرون لفضه وتهدئة الأجواء.

كما أكد أنه رد الصفعة رداً على ما فعله رمضان، ثم ذهب الجميع لأمن القرية لتحرير محاضر، مشيراً إلى أن مدير أعمال الفنان تدخل وأنهى الخلاف بالتصالح.

فيما رد رمضان، بعد انتشار فيديو الواقعة، عبر صفحته في فيسبوك بفيديو من نفس مكان الحادث، مستعرضاً جماهيريته.

حيث التف حوله المعجبون وحاولوا التقاط الصور التذكارية معه.

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