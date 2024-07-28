براءة شقيق "كهربا" من تهمة التعدي على رضا البحراوي

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قضت محكمة جنح مستأنف المعادي بمصر، اليوم الأحد، ببراءة شقيق لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، من تهمة التعدي على مطرب المهرجانات المصري رضا البحراوي، والحبس 3 أشهر للمتهم الثاني لحيازته سلاحا أبيض.

وكانت محكمة جنح المعادي المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، قد عاقبت شقيق محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي وآخر، سنتين بتهمة البلطجة، بسبب واقعة المطرب الشعبي رضا البحراوي، إلا أن شقيق كهربا استأنف على حكم حبسه عامين، وقضت المحكمة اليوم ببراءته.

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وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قد قررت سابقا تجديد حبس كل من فتحي عبد المنعم، شقيق محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي واثنين آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالبلطجة وإثارة الذعر، وتحطيم سيارة رضا البحراوي، بعد حفلة ليلية على مركب نهري.

بداية الواقعة

وحرر مطرب المهرجانات رضا البحراوي، محضرًا في قسم شرطة المعادي ضد شقيق محمود عبدالمنعم كهربا، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم، واتهم المطرب رضا البحراوي شقيق محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، بالتعدي عليه بالضرب بمساعدة 2 آخرين وتكسير سيارته، بعد إقامة حفل في المعادي.

وقال رضا البحراوي في المحضر، إنه كان يغني في حفل على باخرة عائمة، وبعد انتهاء الحفل فوجئ بشقيق كهربا ومعه عدد من الأشخاص يسبونه ويكسرون زجاج السيارة الخلفي، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.