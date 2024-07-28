مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الفنان الشعبي محمد حجاج يوسف
الفنان الشعبي محمد حجاج يوسف

نعى نفسه باكياً على المسرح قبل أيام.. وفاة مطرب شعبي مصري

قبل أيام قليلة، ذهب الفنان الشعبي صاحب الحنجرة القوية في الغناء لإحياء إحدى المناسبات في بلدته، وخلال اندماجه في الحفل تأثر باكيا على خشبة المسرح ووجه كلمات مؤثرة لجمهوره، الذي تفاعل معه بالدعاء له بالصحة

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

توفى الفنان الصعيدي الشعبي ومطرب الكف "فن صعيدي شهير" محمد حجاج يوسف الشهير بـ حمادة عواوة والذي يعيش بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر بمصر بعد معاناته مع مرض الفشل الكلوي.

بعد استبعادها من الأولمبياد بسبب 700 غرام.. التحقيق مع ملاكمة مصرية مصر بعد استبعادها من الأولمبياد بسبب 700 غرام.. التحقيق مع ملاكمة مصرية

وقبل أيام قليلة، ذهب الفنان الشعبي صاحب الحنجرة القوية في الغناء لإحياء إحدى المناسبات في بلدته، وخلال اندماجه في الحفل تأثر باكيا على خشبة المسرح ووجه كلمات مؤثرة لجمهوره، الذي تفاعل معه بالدعاء له بالصحة.

مادة اعلانية

وقال "أنا حاسس نفسي بعد أيام وبس.." صحبها انهمار دموعه، وكأنه كان يعلم موعد الرحيل.

جنازة مهيبة وحزن الأهالي

كان من المقرر أن يحيي مطرب الكف الشهير حمادة عواوة إحدى حفلاته الليلة في الأقصر، إلا أن القدر سبق ليغيب الفنان عن الحياة وعن محبيه.

شُيعت جنازة الفنان وسط حالة من الحزن والأسى، وحضور جماهيري كبير من أهالي البلدة ومحبيه وعشاق فن الكف الصعيدي من الأقصر والصعيد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دراسة علمية تكشف 14 عاملا يسهم في زيادة خطر الإصابة بالخرف دراسة علمية تكشف 14 عاملا يسهم في زيادة خطر الإصابة بالخرف
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط