نعى نفسه باكياً على المسرح قبل أيام.. وفاة مطرب شعبي مصري

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توفى الفنان الصعيدي الشعبي ومطرب الكف "فن صعيدي شهير" محمد حجاج يوسف الشهير بـ حمادة عواوة والذي يعيش بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر بمصر بعد معاناته مع مرض الفشل الكلوي.

وقبل أيام قليلة، ذهب الفنان الشعبي صاحب الحنجرة القوية في الغناء لإحياء إحدى المناسبات في بلدته، وخلال اندماجه في الحفل تأثر باكيا على خشبة المسرح ووجه كلمات مؤثرة لجمهوره، الذي تفاعل معه بالدعاء له بالصحة.

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وقال "أنا حاسس نفسي بعد أيام وبس.." صحبها انهمار دموعه، وكأنه كان يعلم موعد الرحيل.

جنازة مهيبة وحزن الأهالي

كان من المقرر أن يحيي مطرب الكف الشهير حمادة عواوة إحدى حفلاته الليلة في الأقصر، إلا أن القدر سبق ليغيب الفنان عن الحياة وعن محبيه.

شُيعت جنازة الفنان وسط حالة من الحزن والأسى، وحضور جماهيري كبير من أهالي البلدة ومحبيه وعشاق فن الكف الصعيدي من الأقصر والصعيد.