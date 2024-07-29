أحمد رزق يخضع لجراحة عاجلة.. وهذه حالته

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أجرى الفنان المصري أحمد رزق جراحة عاجلة لاستصال ورم بالقولون خلال اليومين الماضيين.

فيما يرقد حالياً بأحد المستشفيات الخاصة في مدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، تحت الرعاية الطبية المكثفة.

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آلام مبرحة في منطقة البطن

في السياق، كشف مصدر مقرب من الفنان لـ"العربية.نت"، أنه طوال الفترة الماضية كان يعاني من آلام مبرحة في منطقة البطن، وطلب منه الطبيب المعالج إجراء بعض الأشعة والتحاليل الطبية، ليكتشف أن هناك ورما بالقولون، ولا بد من إجراء منظار استكشافي لتحديد حجم الورم ومكانه بدقة.

كما أضاف أن الفريق الطبي المعالج أكد لرزق ضرورة إجراء جراحة عاجلة لاستصال جزء من القولون سيطر عليه الورم، ثم إرساله إلى معامل التحاليل لتحديد نوعه، وحتى تظهر تلك النتائج لا بد أن يبقى رزق بالمستشفى تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

في حين أكد أن نتيجة التحاليل الطبية هي التي ستحدد الخطوات القادمة لرحلة الفنان مع العلاج، فإذا كان الورم حميداً لن يضطر الأطباء إلى اللجوء للعلاج الكيماوي.

ليست الأولى

يشار إلى أن هذه ليست الجراحة الأولى التي يجريها رزق خلال هذا العام. فقد خضع لجراحة في مايو الماضي بمنطقة الفك السفلي.

وطمأن متابعيه بعدها، موضحاً أنه كان يعاني من أزمة بعظام الفك منذ فترة طويلة، لكنه أهملها نظراً لانشغاله بتصوير بعض الأعمال الفنية حتى بات الأمر حتمياً، وأكد له طبيبه ضرورة إجراء جراحة لزراعة عظام بالفك كي لا يتدهور الأمر أكثر من ذلك.

أزمة نجله

يذكر أن الفنان وأسرته كانا واجها أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، بعدما توفي عامل توصيل "دليفري" كان دهسه نجله بحادث تصادم منذ شهرين.

وأصدرت جهات التحقيق بالجيزة أمراً باستدعاء المتهم بدهس العامل بدراجته النارية داخل أحد الكمبوندات في منطقة الشيخ زايد.

في حين كشفت أسرة العامل أن الفنان لم يتكفل بعلاجه كما أعلن وقت وقوع الحادث منذ شهرين، موضحة أن الشاب كان متواجداً في مستشفى حكومي ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.