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عمر كمال (أرشيفية)
عمر كمال (أرشيفية)

"تعالجت نفسياً بسبب علاقتي بطليقة الفيشاوي".. تصريح جريء لعمر كمال

القاهرة - العربية.نت
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كشف مطرب المهرجانات المصري عمر كمال، عن ذهابه إلى طبيب نفسي للعلاج بسبب علاقته بندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.

وقال عمر كمال في تصريحات لبرنامج "حد النجوم" المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء أمس الأحد: "كل فترة لازم أزور الطبيب النفسي وأفضي كل اللي جوايا، السنة اللي فاتت مكنتش كويس ولا في أحسن حالاتي لكن السنة دي أفضل".

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وأضاف أنه لم يكن متزناً نفسيا وقت علاقته بندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، مشيرا إلى أنها لما سمعت هذا الكلام كان لها رد فعل غاضب جدا.

علاقاته العاطفية وزواجه

وأكمل كمال :"حظي وحش في الحب، وفلحت في كل حاجة إلا الحب لم أفلح فيه، والبعض حرف تصريحاتي في أحد اللقاءات التلفزيونية بخصوص علاقتي العاطفية".

ندى الكامل وعمر كمال
ندى الكامل وعمر كمال

وأضاف عمر كمال: "أن أهم مواصفاتي في فتاة أحلامي تكون بنت ناس وعايز واحدة شغلتها في الحياة عمر كمال، وتكون بنت حلال، ومش نفسي أخلف، ومحبش لأن الأطفال مسؤولية ووجع قلب".

وتابع عمر كمال "مش هعرف اربي ومش فاضي اربي، وأنا أب حنين أوي، وبخرب الدنيا، وكمان مش عايز أطفال علشان انفصل بسهولة".

ورد المطرب عمر كمال على سؤال بشأن "كم عدد قصص الحب التي عاشها في حياته؟"، قائلا: "حبيت مرتين، ولم أنجح وانتهت كل القصص عادي".

عمر كمال وحمو بيكا (أرشيفية)
عمر كمال وحمو بيكا (أرشيفية)

وتابع عمر كمال أنا نجحت في حلم حياتي ولكن الزواج لم أنجح فيه، والزواج العرفي كويس، والعلاقات على النت أصبحت كتيرة.

"دمي واقف وغير مقبول في السينما"

وأضاف خلال لقائه في سهرة خاصة من مدينة العلمين الجديدة المذاعة على شاشة القناة الأولى: "حمو بيكا لازم يمثل لأنه شبه طلعت زكريا، وأنا دمي واقف ومش مقبول في السينما خالص، وجربت أمثل ماكنتش حلو"، مضيفا: "مرة واحد شغال معايا في محل براويز قالي أنت لا صوت ولا شكل.. وخدت بكلامه وفضلت مكتئب سنتين.. وناس كتير كسرت نفسي".

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