سحر رامي تكشف مفاجأة عن فيلم كابوريا: كيت بلانشيت كانت كومبارس مع أحمد زكي

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كشفت الفنانة المصرية سحر رامي عن مفاجأة في فيلم "كابوريا" بطولة الراحلين أحمد زكي وحسين الإمام، حيث شهد الفيلم مشاركة نجمة عالمية كيت بلانشيت، وأنها فور عودتها إلى وطنها وبعد العديد من السنوات حصدت جائزة الأوسكار وكانت في قمة السعادة، مشيرة إلى أن فيلم كابوريا جعلها تحب التمثيل والسينما.

وأضافت سحر رامي خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، أن النجمة العالمية تواصلت مع حسين الإمام وخيري بشارة من أجل الحصول على لقطاتها والمشاهد الخاصة بها في الفيلم، مشيرة إلى أنها كانت في زيارة سياحية إلى مصر وكانت تقيم في فندق في وسط البلد، وكان المسؤول عن إحضار المجاميع شاهدها في الفندق وطلب منها المشاركة ووافقت، ومن هنا كانت بدايتها لتصبح بعد ذلك نجمة عالمية.

كما كشفت خلال الحلقة أسرارا عن حياتها الخاصة، والمسرحيات التي قدمتها وأبرز الأدوار الدرامية والسينمائية التي قدمتها.

انسحابها من مسرحية الزعيم

كما تحدثت عن أسباب انسحابها من مسرحية الزعيم وأبرز الذكريات وفوازير فطوطة مع الراحل سمير غانم.

حيث أكدت الفنانة سحر رامي، أنها اعتذرت عن العمل في مسرحية الزعيم مع الفنان عادل إمام، بسبب أنها كنت حاملا بابنها في تلك الفترة حيث كان هناك صعوبة في العمل.

وقالت الفنانة سحر رامي إنها شاركت في فوازير فطوطة مع الفنان الكبير سمير غانم، وقدمت في الموسم الثالث بطولة الفوازير، مؤكدة أن تلك الأيام واجهت صعوبات بسبب الغناء في الفوازير وكانت التجربة مرهقة للغاية.

وتابعت رامي: "أن بداية حياتي في التمثيل مع الفنان الكبير محمد صبحي في المسرح، ثم قدمت إعلانا ونجح بشكل كبير وشاهدني حسين الإمام وحبني تزوجني، وأيضا الأستاذ فؤاد المهندس اختارني لتقديم عمل فني "قسمتي" وقال هاتولي البت بتاعة الشراشيب".