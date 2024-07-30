ياسمين عبدالعزيز ترد على معجب طلب منها الزواج: "اتقفلت من الصنف كله"
شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها في صالة الجيم، بإطلالة جذابة كشفت خلالها عن خسارة وزنها ورشاقتها خلال الفترة الآخيرة
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شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها في صالة الجيم، بإطلالة جذابة كشفت خلالها عن خسارة وزنها ورشاقتها في الفترة الأخيرة.
ومازحت الفنانة ياسمين عبد العزيز أحد متابعيها، الذي طلب منها الزواج على الفور، وأكدت بطريقة كوميدية أنها لا تفكر في الإقدام على هذه الخطوة حالياً.
"خطر أوي"
ونشرت ياسمين عبدالعزيز، الملقبة بـ"وحش الكون" من قبل زوجها السابق أحمد العوضي، الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "خطر أوي".
وتفاعل المعجبون مع صورة ياسمين عبد العزيز، وجاء من ضمن التعليقات المتفاعلة، شخص طلب منها الزواج وقال: "لا، إحنا لا بد أن نتزوج وبسرعة"، "لترد ياسمين ساخرة من الطلب بصورة كوميك فكاهي للفنان محمد هنيدي من مسرحية حزمني يا الشهيرة قائلة: "اتقفلت من الصنف كله".
ومن جابنه، رد شقيقها وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "بس يا بابا".
وتفاعل كثير من النشطاء مع صورة ياسمين عبد العزيز الجديدة، وأعرب العديد منهم عن إعجابهم بخطوتها الجديدة نحو الاهتمام بنفسها وممارسة الرياضة، ووصفها البعض بصاحبة الـ16 عاماً.
من ناحية أخرى، لا يزال البعض متمسكاً بأمل رجوع ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي، وقال بعضهم: "حبيبتي ربنا يسعدك ويجمعكم على خير أنتي وأحمد، لأنه كان وما زال حبك الوحيد ربنا يسعد قلبك وأوعي تستمرين في البعد عنه الحياة قصيرة والوقت اللي بيعدي مش راجع تاني".
أحدث أعمال ياسمين عبدالعزيز
وفي سياق آخر، تستعد الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال الفترة المقبلة، لعمل مسرحي جديد، بالتعاون مع الفنان كريم فهمي، وذلك للمرة الثانية بعد تعاونهما معا في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2020، حيث حقق نجاحًا كبيرًا.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في رمضان الماضي 2023، وشاركها في بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي، وعدد آخر من نجوم الفن، أبرزهم الفنان ماجد المصري، والفنانة إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز وآخرون.
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