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مصرع 3 منتجين مصريين
مصرع 3 منتجين مصريين
خاص

مصر.. مصرع 3 منتجين مشهورين إثر حادث مروع

لقي المنتج حسام شوقي وفتحي إسماعيل والمنتج الفني محمود كمال مصرعهم، إثر حادث أليم بطريق الضبعة ظهر اليوم الخميس، حيث كان يستقل الثلاثة سيارة واحدة، متجهين إلى منطقة الساحل الشمالي

القاهرة - خالد الكردي
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لقي المنتج حسام شوقي وفتحي إسماعيل والمنتج الفني محمود كمال مصرعهم، إثر حادث أليم بطريق الضبعة ظهر اليوم الخميس، حيث كان يستقل الثلاثة سيارة واحدة، متجهين إلى منطقة الساحل الشمالي، لكن انقلبت السيارة وتحطمت بشكل كامل.

تفاصيل الحادث المروع

وقال مصدر في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن السيارة كان بها شخص رابع وهو المنتج الفني تامر فتحي، والذي نقل إلى مستشفى الضبعة، وهو في حالة صحية صعبة، حيث نجى بأعجوبة من الحادث المروع.

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وأضاف المصدر أن السيارة التي كان يستقلها المنتجون الأربعة قد تحطمت بأكملها، بعدما انقلبت على جانب الطريق عدة مرات، ما تسبب في وفاة الأصدقاء الثلاثة وإصابة الرابع إصابات بالغة.

صدمة الوسط الفني

ونعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصرين، المنتجين الثلاثة، حيث كتب الفنان إدوارد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشور قال فيه: "لا أستطيع أن أصدق ما حدث. ربنا يرحمكم جميعا، فأنا كنت مع المنتجين الثلاثة منذ شهر في بيروت، وكنا نضحك وفي حالة من الفرح، كما أنني كنت بالأمس مع المنتج حسام شوقي، وودعته في نهاية اليوم وقبلت رأسه قبل أن أغادر، وكأنني كنت أودعه الوداع الأخير".

أعمال المنتج حسام شوقي

يذكر أن المنتج حسام شوقي، كان يشغل منصب المشرف العام على الإنتاج لكبرى شركات الإنتاج الفني في مصر، والتي تنتج العديد من المسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية كل عام، وكان من بين الأعمال التي أشرف على إنتاجها هذا العام، مسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي، ومسلسل "الحشاشين" و"الكبير أوي" و"بيت الرفاعي" وفيلم "السرب" وأعمال أخرى.

أما المنتج محمود كمال، فقد شارك في مختلف الأعمال الناجحة للزعيم عادل إمام وفي أدوار مختلفة، إذ كان يشغل مشرفاً للإنتاج في مسلسلات فرقة ناجي عطالله، والعراف، وعفاريت عدلي علام، ومأمون وشركاه، وصاحب السعادة، وأستاذ ورئيس قسم.

كما شارك في عدد من المسلسلات منها ضرب نار وضربة معلم والونش وضد مجهول وورا كل باب حدوتة رق الحبيب وورا كل باب حدوته حدوتة في عشق البنات.

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