صالح حبيبين بفيديو على "فيسبوك".. أحمد العوضي يشعل التواصل

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الفنان المصري أحمد العوضي الذي اشتهر بين معجبيه بأنه ابن البلد الجدع، وفي لفتة إنسانية ساعد الفنان أحمد العوضي أحد الشباب في توصيل رسالة إلى حبيبته، بعد خلاف نشب بينهما.

ونشر العوضي فيديو للشاب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك": ارجعيله يا ملك الراجل بيحبك، أنا بتوسط له، لأنك مش هتلاقي حد يحبك زيه ده راجل بيكسب قرشه من شقاه ورجولة، واللي عمله دا حقك عليّا فيه، أنا عايز أحضر فرحكم.

جاء ذلك أثناء تواجد العوضي بإحدى القرى السياحية في مصر.

ويوم أمس الأربعاء نشر العوضي على "فيسبوك"، فيديو له مع شاب يدعى "حماصة"، لجأ إليه للتوسط له كي يصلح بينه وبين الفتاة التي يحبها.

"خلاص يا ملك سامحيه"

بدأ الفيديو بمقدمة من الفنان أحمد العوضي أن شابا يدعى حماصة يريد أن يوجه رسالة إلى فتاة تدعى ملك أشرف، وبعدها ترك العوضي الشاب يوجه الرسالة بنفسه، والتي طالب فيها حبيبته أن تسامحه وأنه ما زال عند وعده لها.

وتابع الشاب فى رسالته: "أتمنى بس أوصلك أو نتكلم مكالمة واحدة، وأنا هفضل معاكي ومش هسيبك أبدا، وملقتش وسيلة أحاول أوصلك بيها غير الفنان أحمد العوضي".

علق الفنان أحمد العوضي على كلمات الشاب ووجه رسالة إلى الفتاة، قائلاً: "خلاص يا ملك لو هو زعلك امسحيها فيا أنا، والراجل بيشتغل وشقيان ونيته خير وإن شاء الله آجي فرحكوا قريب".

لاقى مقطع الفيديو رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي تشيد بموقف العوضي وتعامله بتواضع مع الجمهور، وهناك فريق من المعجبين طالبوه بالعودة إلى ياسمين عبدالعزيز والحفاظ على حبهما.

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي على شاشة التلفزيون مسلسل "حق عرب"، والعمل تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، ويشارك في بطولته دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز دنيا المصري، كارولين عزمي، أما على شاشة السينما كانت آخر أعماله فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف، وشارك في البطولة بيومي فؤاد، وزينة.