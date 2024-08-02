"تصريحاتها تسبب لي المشاكل".. شقيق إلهام شاهين يعترف

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أطلق الفنان المصري أمير شاهين عدة تصريحات جريئة تخص شقيقته الكبرى إلهام شاهين، ومدى تأثير نجاحها وتصريحاتها على مسيرته الفنية.

وخلال ظهوره عبر فضائية "النهار" المصرية، أكد شاهين أن انتماءه لأسرة فنية ليس شرطا كي تفتح له أبواب المشاركة في الأعمال الفنية.

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خاصة أن البعض قد تكون لديه مواقف تجاه هذا الشخص المشهور في العائلة، كما أنه لابد من امتلاكه للموهبة الفنية كي يستمر نجاحه دون ارتباطه بالأسرة الفنية.

وحاول شاهين تفسير ما قاله، مؤكدا أن البعض لديه أزمات مع شقيقته إلهام، وهو ما يتسبب في عدم عرض الأعمال الفنية عليه.

"جريئة للغاية"

كما أوضح شاهين أن تصريحات شقيقته الصادمة تتسبب له في العديد من الأزمات، ورغم ذلك فهو إلى جوار شقيقته قلبا وقالبا، خاصة أنها صريحة ولا تخشى أحدا لأنها تتحدث بالحق.

وأكد أمير شاهين أنه في كثير من الأحيان يتحدث إلى شقيقته إلهام، ويراجعها في تصريحاتها، لكنها شجاعة للغاية وجريئة جدا، ورغم ذلك يراجعها حتى لا يكون هناك موقف ضدها من أحد.

وضرب أمير شاهين المثال بتصريحات إلهام شاهين تجاه الشيخ الشعراوي، وهو ما تحدث معها بشأنه، وأخبرها أنه كان من الأفضل أن تحتفظ برأيها لنفسها، خاصة أن الشيخ الشعراوي لديه قاعدة شعبية كبيرة، لكنها في النهاية تمتلك الحرية في إبداء رأيها ولديها قناعة شخصية.