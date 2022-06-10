ضجة في السودان.. ضريبة على العقارب "هل يعقل؟! "

دخل قرار مثير للجدل حيز التنفيذ في السودان، وذلك بتوسيع المظلة الضريبية لتشمل الحشرات السامة مثل العقارب، بالإضافة إلى الثعابين والكلاب والصقور.

ويبدو أن الضائقة الاقتصادية أجبرت ديوان الضرائب في البلاد، على تفعيل هذا القرار، الذي أقر في وقت سابق، وأثار ضجة بين السودانيين.

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فقد أصدر قراراً لتحديد فئات الضريبة على أصحاب الأعمال والشركات الزراعية بأنواعها الزراعية والحيوانية والنباتية.

ونص القرار المذكور على فرض ضريبة 2% على منتجات حيوانية مثل العقارب والثعابين والصقور والكلاب.

قيمة صفرية

فيما دافع مصدر رفيع بديوان الضرائب عن القرار المذكور، وقال لـ "العربية.نت" إنه ليس جديداً، مشيراً إلى أن هناك ضرورات ملحة دعت لتوسيع المظلة الضريبية لتشمل قطاعات أكبر لامتصاص آثار الأزمة الاقتصادية الطاحنة والسعي لخفض العجز بالموازنة العامة.

كما ذكر أن الضريبة على تلك المنتجات ظلت "قيمة صفرية" لأعوام طويلة، لكن ظهرت مستجدات اضطرت الحكومة لفرض تلك الضريبة.

شحنة عقارب

يذكر أن السلطات السودانية أعلنت منذ أعوام إحباط محاولة تهريب 200 كيلوغرام من العقارب النافقة كانت في طريقها إلى دولة آسيوية عبر مطار الخرطوم، للاستفادة من سمياتها لتصنيع بعض الأدوية والعقاقير الطبية.

واعتبرت حينها أن شحنة العقارب، خرقت قوانين الاستيراد والتصدير وقانون حماية الحياة البرية والفطرية.