سر عن الألوان والشخصية.. اختر ما تحبّه واكتشف

وسط انتشار الاختبارات التي تعتمد على الخدع البصرية، تبرز بين الحين والآخر دراسة تدل على شخصيتك مما تراه أمامك.

وتجتاح صور واختبارات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من الرواد بالإجابات والتعليقات.

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اعرف شخصيتك من لونك المفضل

أما جديد هذه الخدع، دراسة جديدة نشرها موقع laviedesreines، أكد فيها أن حبّ الألوان يدل على الشخصية.

وشدد على أن لكل لون خاصيته من ناحية تأثيره على انفعالات الأشخاص، كاشفا أن كل شخص يرى الألوان بشكل مختلف، كما ثبت علميا.

وطلب الموقع من الناس البحث عن ألوانهم المفضلة لاكتشاف ما يطابق شخصياتهم.

أبيض أم أسود؟

فإذا ما كان الشخص يحب اللون الأبيض، فهذا يعني أنه يحب النظام، أي أن يكون كل شيء في مكانه، وأيضاً أنه حكيم وأنيق وذو ذوق رفيع، ويفضل الراحلة والترتيب.

وهناك من يعتبر أن الأشخاص الذين يفضلون اللون الأبيض مسالمون، وربما ساذجون بعض الشيء، أو لديهم توقعات عالية نحو أنفسهم والآخرين.

أما الأسود، فله معان كثيرة وفق الدراسة، فهناك من يقول إن محب سيد الألوان، يعني أنه يتوق إلى السلطة والتحكم في الحياة، وغالبا ما يملك ميولاً فنية.

ويقال أيضا إن محبيه لا يفضلون مشاركة الكثير مع الآخرين بل يميلون للخصوصية ولديهم شخصية قوية.

الأحمر ومشتقاته

ومن يحب الأحمر، فهو منفتح، وحازم وحيوي، وعرضة للاندفاع وتقلبات المزاج.

وقيل إنه يتحدث كثيرا ويحب إلقاء النكات والاستمتاع مع الآخرين، وله طاقة إيجابية ويشعر الناس بالراحة عندما يكونون بالقرب منك ومن حولك.

في حين أن الوردي يدل على أن من يهواه يفتح الباب لشريكه دون شروط، وهو محبوب من الآخرين ولا يحب الجدية، بل ينظر للحياة بمنظار وردي.

فيما يمثل البرتقالي غالبا الإبداع والسعادة والحرية والنجاح والتوازن الذي يجمع كل شيء، حيث يستمتع محبوه بالتواجد حول أشخاص آخرين وبالتواصل الاجتماعي، وهم مبتهجون لا يعرفون النكد.

يحبون أيضا دائرة الضوء وسرقة أنظار الناس، لديهم دائما أفكار وحلول مهما كانت المشاكل.

أما الأصفر فمحبوه يحبون المرح، يتمتعون بمزاج جيد، وهم مثقفون وأذكياء، ولهم خيال حي.

للبنفسجي حكاية أخرى

ماذا إذا كان لونك المفضل هو البنفسجي؟

فهذا يعني أنك تجسد الكمال الحقيقي، حيث تلعب العواطف في حياتك دورا كبيرا، وللأمان العاطفي مكان في قلبك.

كما أن محب البنفسجي يحب الناس، وهو حنون وصديق جيد متواجد دائما حيثما يحتاج أحدهم لأي مساعدة.

وهو فائق الذكاء، يسعى للكمال وله القدرة على رؤية الأشياء التي لا يستطيع الآخرون ملاحظتها لأنه مهووس بالتفاصيل ويعرف بالضبط الأشياء الصغيرة التي يحبونها.

وأضافت الدراسة أن محبي هذا اللون فريدون ويعلمون ذلك، ويعملون على مزيد من التميز.

ماذا عن الأخضر والأزرق؟

إذا كان اللون الأخضر هو لونك المفضل، فأنت عملي للغاية ومتواضع ومسالم، منفتح وملموس، ولا تحب الأكاذيب وتقول الحقيقة دائمًا بغض النظر عن العواقب بعد ذلك، فضلا عن أنك تشعر بعاطفة عميقة تجاه عائلتك.

أما الأزرق، فهو لون الحساسين والصدوقين، يقدرون الصداقة والأصدقاء، وملتزمون حتى أبعد الحدود.

بينما الرمادي، فيحبون انتقاد الآخرين، وهم بسطاء ويميلون للخيال، يتوخون الحذر الشديد، ويتركون رغباتهم في الخلفية.

فإذا ما كنت تقرأ.. أي شخصية أنت؟.. اعرفها من لونك المفضل.