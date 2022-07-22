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فيديو من بريطانيا.. نار تلتهم الشجر ودخان يعانق السماء

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حرائق بريطانيا
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فيديو من بريطانيا.. نار تلتهم الشجر ودخان يعانق السماء

دبي - العربية.نت

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بينما سجلت بريطانيا درجات حرارة تخطت حاجز 40 درجة مئوية لأول مرة، مما فاقم من أزمة النيران المشتعلة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت ألسنة اللهب تتصاعد لتأكل الأشجار.

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فقد أظهر مقطع جديد انتشر عبر تويتر خلال الساعات الماضية، كيف علا الدخان الأسود معانقاً قلب السماء فغيّر لونها، بينما تصاعدت النيران وهي تأكل الأشجار في مدينة "إبسوتش" البريطانية شمال شرقي العاصمة لندن.

في حين أعلن العديد من خدمات الإطفاء وقوع حوادث كبيرة بعد تصاعد حدة الحرائق.

كما أدى حريق كبير في وينينغتون شرق لندن إلى تدمير منازل.

كذلك ألغت السلطات بعض خدمات السكك الحديدية بسبب ارتفاع درجة حرارة القضبان الحديدية أو التوائها، وفشل الكابلات العلوية للقطارات.

أعلى حرارة كانت 38.7 درجة مئوية

يأتي هذا فيما تستمر الحرائق بالانتشار في أنحاء أوروبا كلها، حيث أدت موجة الحر إلى تفاقم ظروف الجفاف.

وشهدت مساحة شاسعة من شرق إنجلترا بدءا من ساري إلى جنوب يوركشاير، درجات حرارة تتراوح بين 39 درجة مئوية و40 درجة مئوية.

وتجاوزت 34 محطة أرصاد جوية على الأقل الرقم القياسي السابق لدرجات الحرارة في المملكة المتحدة.

كما سجلت اسكتلندا أيضا رقما قياسيا جديدا، وفقا لأرقام مكتب الأرصاد الجوية حيث سجلت 34.8 درجة مئوية في تشارترهول، على الحدود الاسكتلندية، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 32.9 درجة مئوية المسجل في عام 2003.

يذكر أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها من قبل في بريطانيا كانت في عام 2019، وبلغت حينها 38.7 درجة مئوية.

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