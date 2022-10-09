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فيديو لا يوصف.. أرعبن أطفالاً بقناع أميركي شهير فطردن

دبي - العربية.نت
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في فيديو لا يوصف، حاولت 4 مدرسات في دار حضانة بولاية ميسيسيبي الأميركية، تغيير الأجواء لأطفال صغار، إلا أن تلك الخطوة كلّفتهن خسارة وظائفهن.

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فقد طردت الحضانة المربيات الأربع بعد انتشار مقطع فيديو أظهر إدخالهن الرعب في قلوب الصغار الذين لا تتجاوز أعمارهم 4 سنوات، عبر ارتداء قناع فيلم الرعب الشهير Scream مما جعل الأطفال يبكون بهلع.

وعند التحقيق مع النساء قالوا إنهنّ كنّ يمزحن بمناسبة "عيد الهالوين"، وفقا لما نقله موقع "lipstickalley".

تفطر القلوب

في حين أشارت المعلومات إلى أن كاميرات مراقبة التقطت الفيديو للمربيات، فأظهرت ردة فعل الصغار والتي تفطر القلوب.

وسرعان ما انتشرت لقطات مصوّرة من الحضانة النهارية القابعة في مقاطعة مونرو، بعد أن رأى أهالي أطفال المشهد المزعج، بينما يملأ صراخ الصغار أرجاء المكان.

الكل متورط

بدوره، برر مالك الحضانة الموقف بأنه وقع أثناء غيابه، مشدداً على أنه قام منذ ذلك الحين بفصل 4 موظفين كانوا متورطين في الأمر المروع.

يشار إلى أنه وبعد وقت قصير من انتشار لقطات الفيديو عبر الإنترنت، بدأ آباء الأطفال المسجلين في الحضانة بسحب صغارهم منها.

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