3 أيتام يستغيثون خاطفين قلوب الجزائريين.. ومفاجأة لا تصدق

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حَرك نداء استغاثة لثلاثة أطفال أيتام بدون مأوى، غيرة سكان قرى ولاية تيزي وزو (الشّرق الجزائري)، الذين انتفضوا ليشيدوا في ظرف أيام معدودات بيت للأسرة الصغيرة، ليكون جاهزا تماما ليلة 27 من شهر رمضان.

فقد شهدت قرية "ماكودة" حركة غير عادية منذ بداية الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث لا حديث سوى عن التطوع للمشاركة في البيت الذي يُبنى ليأوي الأيتام الثلاثة.

وفيما شارك البعض بسواعدهم، ساهم آخرون بأموالهم بينما تبرع بعضهم بما يملكون من مواد أو وسائل بناء.

متبرع قدم الأرض

وفي السياق، قال المقاول عبد النور واقني لـ"العربية.نت"، عن مراحل تشييد البيت: "الأيتام (ميليسا 22 سنة، حسن وحسين 16 سنة)، من قرية تيرميتين يسكنون دار الشباب منذ سنة 2012، وجهوا نداء عبر حصة "اليد في اليد"، واِستمع شخص يُدعى حسان بوجمعة لندائهم وتبرع بقطعة أرض (لروح والديه المتوفيان)، وهنا تطوّعت لأُنجز البيت بيدي".

كما أضاف "في اليوم الرابع من شهر رمضان، بدأت العمل لتشييده، حيث أنجزت الأرضية في ظرف ثلاثة أيام، وتلى ذلك الأساسات وغيرها، ثم التحق بي المتطوعون من كل القرى والمداشر، ليساهموا في البناء، كل بما يستطيعه، وصرنا نعمل بدون اِنقطاع، 24 ساعة على 24، وفي ظرف 13 يوما تمكنا من بلوغ نسبة إنجاز نقدر بـ90 بالمائة".

وبحسب عبد النور يتربعُ البيت على مساحة 176 متر مربع، ويتكون من طابق أرضي وآخر علوي". وقال" ننوي إنهاء تشييده في السابع والعشرين من الشهر".

وفي ظرف قياسي كان سكان ولاية تيزي وزو، يتداولون خبر البيت الذي يبنى للأيتام الثلاثة، ويتداعون إلى المشاركة في تشييده، ما جعل الكثير من سكان ماكودة، وميرابو وغيرهما من القرى والمداشر القريبة والبعيدة، يتنقلون فرادى وجماعات من أجل المساهمة في البناء.

فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مع المبادرة التي وصفوها بأنها "أحسن صدقة يمكن أن تعطى في شهر رمضان".

حيث قال أحد المعلقين بمنشور له على فيسبوك:" .. مزال كاين الخير في البلاد وهذا أحسن دليل".

في حين رأت سليمة.ر أن "صورا وفيديوهات مثل هذه تقشعر لها الأبدان هي فعلا ما نريد رؤيته في رمضان وفي غير رمضان".