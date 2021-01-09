لاختيار أحمر الشفاه المناسب.. إليك الحل "الذكي"!

تصادف الكثيرات حيرة عند اختيار لون أحمر الشفاه المناسب لبشرتهن أو حتى عند الرغبة في التجديد والتغيير. لكن شركة مستحضرات تجميل كورية توصلت إلى تصميم تطبيق إلكتروني يتوقع أن يضع حلولاً ذكية لهذه المشكلة.

ووفقاً لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، يحلل تطبيق Color Tailor من Amorepacific وجه المستخدمة، ويحدد لون أحمر الشفاه الذي سيضع لمسات تجميلية بشكل أفضل، ثم يرسل النتائج إلى جهاز لكي يتم مزج درجات الألوان لإعداد أحمر الشفاه في أنبوب خاص بالجهاز المبتكر في الشركة.

ومن المقرر أن تستعرض شركة "أموري باسيفيك" منظومة Lip Factory الأسبوع المقبل في معرض السلع الإلكترونية الاستهلاكية، الذي يعد بمثابة المؤتمر التكنولوجي السنوي الذي انتقل إلى العالم الافتراضي في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19.

صور سيلفي لإعداد مُنتج شخصي

تقوم مستخدمات المنظومة المبتكرة بتحميل صور سليفي لوجههن على تطبيق Color Tailor، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد درجة لون جذابة من بين أكثر من 2000 مجموعة مختلفة.

ثم يقوم الجهاز بعد ذلك بمزج الأصباغ ومطابقتها لإنشاء منتج معد خصيصاً بعد سداد ثمنه عبر التطبيق.

يشار إلى أن منظومة مستحضرات التجميل الذكية حصلت بالفعل على جائزة الابتكار من معرض CES في فئة الصحة والعافية، وتم الإشادة به باعتباره أول نظام مصنع ذكي في العالم قادر على إنتاج أحمر شفاه خصيصاً لكل مستخدمة على حدة.

تكريم للعام الثاني

وللسنة الثانية على التوالي يتم تكريم شركة "أموري باسيفيك" بجائزة الابتكار.

في هذا السياق، قال أيدن بارك، نائب رئيس الشركة للبحث والتطوير: "يوضح هذا التكريم قدرة Amorepacific على دمج أحدث التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي مع منتجات وخدمات التجميل. نحن نتطلع إلى تقديم المزيد من ابتكارات الجمال الرقمي التي تتيح لمسات مبدعة ومسارات جديدة إلى الجمال".

سوق يقدر بـ72.2 مليار دولار

ووفقاً للقائمين على معرض CES، فإن هذا التحول السريع هو "العنصر المميز لسوق أحمر الشفاه، الذي يمثل ربع سوق مستحضرات التجميل العالمي، الذي يقدر بنحو 72.2 مليار دولار". وفي حين أن الشركات المصنعة تطلق منتجات محدودة، يمكن لمنظومة Lip Factory إنتاج مكياج مخصص باللون المطلوب على الفور.

يذكر أن صناعة أحمر الشفاه تضررت بشدة جراء جائحة كوفيد-19، لأن السيدات يلتزمن البقاء في منازلهن أو يرتدين كمامات على الوجه إذا قمن بالخروج من المنزل. ويقول الخبراء إن مبيعات لون الشفاه تراجعت في أنحاء العالم ما بين 20 إلى 50%.