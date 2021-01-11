15 سبباً وجيها لاستعمال العسل في العناية بالبشرة والشعر

ينتشر استعمال العسل في مطابخنا عادةً نظراً لطعمه اللذيذ وقدرته على التحلية. ولكن هل تعلمون أن هذا المكوّن الطبيعي ممكن أن يلعب دوراً مهماً أيضاً في مجال العناية بالبشرة والشعر. إليكم 15 سببا وجيها لاستعماله في الروتين التجميلي اليومي.

يُشكّل العسل مكوّناً عجائبياً في المجال التجميلي، فهو يناسب البشرات الجافة، والدهنيّة، والحساسة، والناضجة كما أنه يعتني بالشعر الجاف، والمتقصّف، وحتى الفاقد للحيوية.

ويدخل العسل في تكوين خلطات منزليّة تجميليّة متنوّعة منها المقشّر الذي يزيل الخلايا الميتة، البلسم الذي يرطّب الشفاه، القناع الذي يعتني بالبشرة أو الشعر، وهو يُشكّل علاجاً موضعياً للبثور وحب الشباب.

- فوائد العسل للبشرة والشعر:



1- يلعب العسل دورا منعّما للبشرة، وهو يؤمّن نعومة بشرة الأطفال بعد بضعة استعمالات فقط.

2- يُشكّل العسل وسيلة عناية فعّالة بالبشرات الحسّاسة نظراً لمفعوله المضاد للالتهابات. وهو مفيد لحماية البشرة من المؤثرات الخارجيّة المرتبطة بالطقس والتلوث.

3- يتمتع العسل بقدرة تأثير على التئام الندبات، وهو يُسرّع علاج الجروح والندبات، كما يخفّف من الآثار الناتجة عن حب الشباب.

4- يقوّي العسل الحاجز الدهني المائي الذي يغلّف الجلد، مما يساهم في الحفاظ على الرطوبة في الطبقات الداخليّة للبشرة.

5- يتميّز العسل بمفعوله المضاد للبكتيريا، وهذا ما يسمح له بتأمين وقاية من ظهور البثور والإصابة بحب الشباب.

6- يساعد العسل على تنظيف البشرة بالعمق وهذا ما يساعد في تعزيز نضارتها وإشراقها.

7- يُعتبر العسل مرطباً فعّالاً للبشرات الجافة. ويُنصح بإضافته إلى القناع المنزلي المرطّب مرتين أو ثلاثا في الأسبوع مما يعيد للبشرة حيويتها ويحميها من الجفاف.

8- يتمتع العسل بمفعول منقٍّ للبشرة، وهو يُخلّص مسامات الجلد من الشوائب المتراكمة بداخلها مما يعزّز النضارة والإشراق.

9- لا يكتفي العسل بترطيب البشرات الجافة ولكنه يخلّص سطح الجلد أيضاً من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحه. وهذا ما يساعد على تجدده واستعادة نضارته.

10- يتمتع العسل بخصائص مهدّئة مما يجعل منه فعّالاً في علاج ضربات الشمس وآثارها المزعجة.

11- يعمل العسل على إحياء لمعان الشعر لدى استعماله على شكل قناع أو إضافته إلى الشامبو الذي نستعمله.

12- يتمتع العسل بقدرة على تنشيط آليّة تجديد خلايا البشرة مما يسمح بالحفاظ على ليونة الجلد وصحته لفترة طويلة.

13- يساهم العسل في الحفاظ على ليونة الجلد واكتنازه، مما يجعل منه مكوّناً فعّالاً جداً لدى استعماله في الخلطات المنعّمة والمرطّبة للبشرة.

14- إن الدور الذي يلعبه العسل في مجال تقوية الغلاف الحامي للبشرة يؤثّر أيضاً على حماية البشرة من مخاطر الأشعة الشمسيّة.

15- يتمتع العسل بمفعول معزّز للشباب من خلال مفعوله المضاد للأكسدة الذي يؤخّر مظاهر الشيخوخة المبكرة.