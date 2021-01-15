في ظل الإغلاق الصارم الذي فرضته السلطات في بريطانيا للحدّ من انتشار فيروس كورونا، أعلن مجلس الأزياء البريطاني أن أسبوع لندن للأزياء الجاهزة في نسخته الخاصة بخريف 2021، سيُقام في موعده المقرر في شهر فبراير المقبل على أن يتبنّى الصيغة الرقميّة حصراً. فماذا عن تفاصيل فعالياته؟

يأتي هذا القرار لدعم وتشجيع صناعة الموضة البريطانية التي تشهد حالياً تراجعاً نتيجة انتشار الوباء. وقد دعا مجلس الأزياء البريطاني إلى أن تتم هذه المناسبة بطريقة آمنة تتقيّد بالتوجهات الحكومية الصحية المعمول بها في البلاد.

ومن المنتظر أن ينطلق أسبوع لندن للأزياء الجاهزة يوم الجمعة 19 فبراير ويمتد حتى 23 منه، على أن يتضمّن عروضاً مباشرة وغير مباشرة ممكن للجمهور أن يتابعها عبر موقع www.londonfashionweek.com. وهذا ما سيفتح المجال أمام المصممين المشاركين لتقديم محتوى جديد وبيع أحدث مجموعاتهم على المنصّة الرقمية التي يمكن الوصول إليها طوال العام.

تدابير استثنائية

سبق لمجلس الأزياء البريطاني أن أعلن خلال العام 2020 أن أسبوع لندن للموضة سوف يشهد تعديلات مرتبطة بعدم تقيّد الأزياء بموسم معيّن وبالجمع بين العروض النسائية والرجالية عند الحاجة.

حتى اليوم، لم يتمّ إصدار الجدول النهائي لعروض شهر فبراير ولكن علمنا أن من بين العلامات المشاركة بهذا الأسبوع حتى الآن: Erdem، وEmilia Wickstead، وOsman Yousefzada، وHalpern، وMolly Goddard، وRichard Quinn، وRoksanda، وTemperley London.

في هذا الإطار، طالب مجلس الأزياء البريطاني الحكومة بدعم صناعة الأزياء البريطانية من خلال تسهيل مشاركة المصممين الأجانب بالعروض وإعفائهم من الحجر الصحي.

وكان أسبوع لندن للموضة أقيم افتراضيا للمرة الأولى خلال شهر يونيو الماضي ثم عاد إلى العروض الحيّة بحلول شهر سبتمبر. وقد شارك بهذا الحدث أكثر من 80 مصمما قدّم 7 منهم عروضاً مباشرة أمام جمهور محدود، كما كان هناك 21 عرضاً تمّ تقديمهم على شكل مزيج من العروض الفعليّة والرقميّة. أما العروض الـ50 المتبقية فتمّ تقديمها عبر شبكة الإنترنت. فما الجديد الذي سيحمله إلينا أسبوع لندن للأزياء الجاهزة بنسخته الخاصة بموسمي خريف وشتاء 2021؟ الجواب في الأسابيع القادمة.