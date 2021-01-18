بالصور.. معرض لأشهر الأوشحة الحريريّة يصل دبي

بعد نيويورك، وميلانو، وباريس، وسنغافورة حطّ معرض دار Hermes للأوشحة الحريريّة رحاله في دبيّ. وهو سيفتح المجال أمام زوّاره لاستكشاف البراعة الفنيّة وراء تنفيذ أشهر مربعات في عالم الموضة. تعرّفوا على أبرز محطّاته بالصور.

ينقل هذا المعرض زوّاره في رحلة تفاعليّة، وهو يفتح أمامهم المجال كي يستمعوا إلى حكايات مسجّلة بالصوت عن هذه الأنسجة الشهيرة، وذلك عبر هواتف قديمة تمّ وضعها في أرجاء المكان. كما يمكنهم أن يتعرّفوا على أساليب متنوّعة لربط الوشاح، أو أن يساهموا في ابتكار أسماء لمئات التدرّجات اللونيّة التي تستعملها دار Hermes في تنفيذ أوشحتها.

يتضمّن المعرض أيضاً رسومات تخطيطيّة يدويّة نفّذها بعض الفنانين الذين شاركوا بتصميم أوشحة Hermes، ومنهم الفنان الياباني دايسك نومورا الذي يمزج بين الزخارف المنزليّة، والآنية، والفاكهة.

في المساحة المركزيّة للمعرض تطالع الزائر آلة رسم ضخمة يستعين بها الزوجان أوكتاف مرساي وتيو دي غيلزي لتنفيذ رسومات بالفحم النباتي. بعيداً عنها قليلاً، وعلى طول أرضيّة مغطّاة بأوشحة من الحرير يظهر منحدر صغير للتزلج، مقهى تزيّنه مقاعد مريحة، ومنصّة للغناء المباشر بصحبة موسيقى، هذا بالإضافة إلى متجر مخصص لشراء الأوشحة الشهيرة.

يجمع هذا المعرض بين الأجواء المرحة والساحرة التي تبرع دار Hermes بنشرها من خلال فلسفتها وتصاميمها. وهو يأتي ليقدّم لمحة فريدة من نوعها عن عالمها الإبداعي والفريد. يقع المعرض في "كونكريت، السركال أفينيو" في دبي وهو مفتوح مجاناً أمام الجمهور من الظهر حتى العاشرة مساءً، وذلك لغاية 20 يناير الجاري.